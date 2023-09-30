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Прорив нафтопроводу на Івано-Франківщині: «Укрнафта» зробила заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прорив нафтопроводу на Івано-Франківщині: «Укрнафта» зробила заяву
Рятувальники вже загасили пожежу, яка сталася через прорив
фото: ДСНС України

Обставини надзвичайної події з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи

Спеціалісти «Укрнафти» разом з рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки пориву нафтопроводу 150 мм з розлиттям нафтопродуктів та горінням в Івано-Франківській області. Про це заявивли у пресслужбі компанії.

«Наразі ситуація контрольована. Район розгерметизації трубопроводу локалізовано. Транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено», – сказано в повідомленні.

У компанії також додали, що обставини надзвичайної події з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, поблизу села Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм).

Раніше повідомлялося, що під Івано-Франківськом у суботу, 30 вересня, стався потужний вибух.

Також у Полтавській області пролунав вибух. Попередньо відомо, що сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. 

Теги: Укрнафта вибух Івано-Франківськ

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