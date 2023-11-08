Японія оголосила вражаючий план з виробництва військових фрегатів

Японія за п'ять років побудує 12 фрегатів

Японія дуже активно почала озброюватись на фоні збільшення вдвічі витрат на оборону. І хоча йдеться лише про збільшення з 1% до 2% від ВВП – це зростання становить приблизно $54 млрд. Але окрім самого збільшення витрат Токіо хоче продемонструвати більш ніж потужні темпи перетворення грошей на озброєння. Тож у планах побудувати 12 фрегатів нового класу за п'ять років, пише Naval News.

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Як зазначає видання, це замовлення є коригуванням плану побудувати 22 фрегатів класу Mogami. При цьому строки виконання програми не змінились: до 2024 року мають бути спущені на воду 12 фрегатів (вони вже виготовлені), а ще 12 – до 2028 року. Ці кораблі мають замінити застарілі, побудовані у 80-х роках, фрегати класу Abukuma та есмінці класу Asagiri.

Mogami почали проєктувати у 2015 році й мова про надсучасний стелс-фрегат із стандартним водозаміщенням у 3900 тонн та головним озброєнням у вигляді 16 універсальних пускових шахт Mk41. Вони призначені для розміщення як зенітних ракет, включно з протиракетами RIM-161 Standard Missile 3, так й крилатих ракет RGM-109 Tomahawk. Водночас за рахунок розміщення окремого ЗРК Type 03 (дальність знищення цілей до 50 км), вивільняється більше ударних можливостей корабля.

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Поточна вартість фрегата класу Mogami складає близько $580 млн за одиницю на основі бюджетного запиту морських сил оборони Японії у серпні цього року.

Також видання наводить орієнтовні зміни, які будуть внесені у проєкт Mogami у потужнішій версії. Стандартнаводотоннажність буде збільшена до 4500-4880 тонн, довжина зі 132 метрів збільшиться до 142, а ширина на 0,7 метра до 17. Також у новий фрегат інтегрують нову версію протикорабельної ракети Type 12, яка повинна мати дальність у 900, а згодом у 1500 км. Окрім того, буде посилена протиповітряна оборона корабля шляхом інтеграції нової неназваної зенітної ракети.

У серпні цього року також стало відомо, що міноборони Японії оголосило про укладання контракту на проектування та будівництво нового фрегата типу Shingata FFM. Займатися цими роботами будуть Mitsubishi Heavy Industries як головна організація та Japan Marine United у ролі субпідрядника. Відомо, що Shingata FFM буде оснащено численним додатковим обладнанням. По-перше, в передній частині корабля буде встановлена ​​ВПУ для застосування ЗУР ESSM від Raytheon або A-SAM або для відстрілу ракет ПЛО. Він також буде оснащений системою для наведення ракет класу «корабель-повітря».

FFM – це місцеве позначення багатофункціонального фрегата, який відрізняється від класичного есмінця як меншими габаритами, а й новими можливостями. Зокрема, FFM здатні встановлювати та знешкоджувати міни, що не входить до переліку завдань японських есмінців. Корпус FFM проектується таким чином, щоб зробити кораблі дуже потайливими. Вони можуть працювати з меншою кількістю членів екіпажу, ніж існуючі есмінці.

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Як зазначає видання Defence, на фоні цього можливо зазначити, що загалом у РФ на всьому Тихоокеанському флоті один радянський ракетний крейсер «Варяг» та чотири радянські фрегати проєкту 1155, один з них пройшов модернізацію за проєктом 1155М та отримав «Калібри» з «Оніксами», другий на модернізації до 2025 року. Якщо подивитись на плани на умовний 2028 рік, то загалом на ТОФ у РФ буде до двох модернізованих фрегатів проєкту 1155М та до трьох нових фрегатів проєкту 22350, тобто загалом п'ять фрегатів. І це будуть всі найбільші надводні кораблі РФ у Тихому океані, проти не лише японських фрегатів Mogami, а й десь 8-10 ракетних Aegis-есмінців. Хоча звісно розбудова японських ВМС пов'язана не з РФ, а з Китаєм, який за кількістю кораблів вже випереджає США.