США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії

Санкції стосуються крипто-бізнесу в Газі під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти іранських виробників зброї та кількох російських компаній. Обмеження запровадили, щоб позбавити бойовиків ХАМАС доступу до озброєння. Про це йдеться в повідомленні Білого дому.

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Санкції стосуються крипто-бізнесу в Газі під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company, який надає послуги з переказу грошей і обміну віртуальної валюти, включаючи криптовалюту біткойн.

«Сполучені Штати вживають швидких і рішучих дій, спрямованих на фінансистів і посередників ХАМАС після жорстокої та безсовісної різанини мирних жителів Ізраїлю, включаючи дітей», – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

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Зазначається, що ця фірма також використовувалась для переказу коштів іншими терористичними групами. Також санкції введено проти китайської компанії Shenzhen Jiasibo Technology Co. Ltd. До санкційного списку потрапили і кілька російських компаній. Зокрема, ТОВ «Центр технічного обслуговування «Дельта-Аеро», акціонерне товариство науково-виробниче підприємство «Аеросила», яке займається тренувальними польотами та випробуваннями установок для іранської фірми.

А також акціонерне товариство «Стар», яке має контракти на капітальний ремонт компонентів літака Ан-140.

Раніше повідомлялося, що міністри фінансів та керівники центральних банків країн «Великої сімки» підтвердили свою готовність прикладати зусилля для того, щоб Росія сплатила Україні довгострокове відновлення.