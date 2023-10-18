Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії
фото ілюстративне

Санкції стосуються крипто-бізнесу в Газі під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції проти іранських виробників зброї та кількох російських компаній. Обмеження запровадили, щоб позбавити бойовиків ХАМАС доступу до озброєння. Про це йдеться в повідомленні Білого дому. 

Санкції стосуються крипто-бізнесу в Газі під назвою Buy Cash Money and Money Transfer Company, який надає послуги з переказу грошей і обміну віртуальної валюти, включаючи криптовалюту біткойн.

«Сполучені Штати вживають швидких і рішучих дій, спрямованих на фінансистів і посередників ХАМАС після жорстокої та безсовісної різанини мирних жителів Ізраїлю, включаючи дітей», – заявила міністр фінансів Джанет Єллен.

Зазначається, що ця фірма також використовувалась для переказу коштів іншими терористичними групами. Також санкції введено проти китайської компанії Shenzhen Jiasibo Technology Co. Ltd. До санкційного списку потрапили і кілька російських компаній. Зокрема, ТОВ «Центр технічного обслуговування «Дельта-Аеро», акціонерне товариство науково-виробниче підприємство «Аеросила», яке займається тренувальними польотами та випробуваннями установок для іранської фірми.

А також акціонерне товариство «Стар», яке має контракти на капітальний ремонт компонентів літака Ан-140.

Раніше повідомлялося, що міністри фінансів та керівники центральних банків країн «Великої сімки» підтвердили свою готовність прикладати зусилля для того, щоб Росія сплатила Україні довгострокове відновлення.

Теги: США Іран росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Треба послідовно заборонити все російське
Санкції не працюють? Західні еліти мають нарешті визнати свою відповідальність
13 жовтня, 19:03
Країни G7 розробляють нові санкції проти Росії
Країни G7 розробляють нові санкції проти Росії
13 жовтня, 05:24
Норвегія ввела нові санкції проти Росії
Норвегія ввела нові санкції проти Росії
3 жовтня, 02:21

Економіка

США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії
США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії
Латвія зробила крок назустріч українським біженцям
Латвія зробила крок назустріч українським біженцям
Скільки коштуватиме будинок у Європі: список країн та ціни
Скільки коштуватиме будинок у Європі: список країн та ціни
Росія спрямує понад $600 млн на власне виробництво безпілотників
Росія спрямує понад $600 млн на власне виробництво безпілотників
Скільки заробляють росіяни-нелегали на житлі: Туреччина шокувала сумою
Скільки заробляють росіяни-нелегали на житлі: Туреччина шокувала сумою
Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок
Перемога опозиції у Польщі: як відреагував валютний ринок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
35K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
34K
Байден сплутав всі карти Китаю
17K
Україна та переговори. Маємо проблему
14K
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
12K
Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту