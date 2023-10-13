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На окупованих територіях Росія замінює українських священиків своїми агентами

Діана Гасюк
glavcom.ua
На окупованих територіях Росія замінює українських священиків своїми агентами
Володимир Путін та патріарх Кирил
фото з відкритих джерел

Представники РПЦ також займають посади в інших церковних громадах на окупованих територіях, наприклад, в захоплених храмах ПЦУ

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово контрольованих нею українських територіях примусово включає релігійні громади УПЦ МП до складу Російської православної церкви, а також міняє священиків, які відмовляються йти на співпрацю з ворогом, на своїх ставлеників з РПЦ Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Представники РПЦ також займають посади в інших церковних громадах на окупованих територіях, наприклад, в захоплених храмах ПЦУ. 

За інформацією ЦНС, особлива увага при цьому приділяється Маріуполю.

Так звані «священики» з РПЦ при цьому займаються агентурною діяльністю на тимчасово окупованих територіях, збираючи дані про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів. Ці дані потім передаються російським спецслужбам.

Раніше повідомлялося, що [рами, монастирі та єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Криму напряму підпорядковуються Російській православній церкві. Митрополит Онуфрій не має на них жодного впливу. 

До слова, у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

Однак Стефанчук заявив, що в парламенті наразі немає необхідної кількості голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП. Цю думку вже розкритикував народний депутат Віктор Балога.

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Теги: РПЦ Митрополит Онуфрій Віктор Балога росія депутат

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