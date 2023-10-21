Уночі Росія вдарила по Україні ракетами двох типів і «Шахедами»

Наслідки нічної терористичної атаки на Україну з'ясовуються

У ніч на 21 жовтня російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.

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Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 21 жовтня, ворог застосував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети «Іскандер-К» та ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Минулої доби ворог цинічно завдав ракетного удару по школі в Костянтинівці Донецької області, будівля навчального закладу майже повністю зруйнована.

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Загалом за добу ворог завдав дев’ять ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали школа, багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Білогорівка Луганської області; Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Керамік, Ласточкине, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Зміївка, Берислав, Козацьке, Новоберислав, Тягинка та Придніпровське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, триває 605-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 100 бойових зіткнень.