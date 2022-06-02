Гундяєва немає в списку: Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії

Очільник РПЦ може видихнути, Євросоюз поки що санкцій проти нього вирішив не запроваджувати

Російська православна церква залишилася поза санкційним ударом Європейського Союзу

Посли країн Євросоюзу узгодили усі позиції чергового, шостого пакету санкцій проти країни-агресора. Про це написав у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За словами Йозвяка, санкції проти очільника Російської православної церкви, патріарха Московського Кирила (Гундяєва) в узгодженому пакеті відсутні.

Офіційний журнал Євросоюзу опублікує інформацію про чергові антиросійські санкції завтра, 3 червня.

the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022

Нагадаємо, що голова Євроради Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.

Крім того, шостий пакет включає:

відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;

заборону ще трьох російських державних мовників;

нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

Пізніше ЗМІ повідомили, що під час узгодження усіх санкційних позицій Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Московського Кирила.