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    У світі

    Гундяєва немає в списку: Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії

    Очільник РПЦ може видихнути, Євросоюз поки що санкцій проти нього вирішив не запроваджувати - Гундяєва немає в списку: Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії
    Очільник РПЦ може видихнути, Євросоюз поки що санкцій проти нього вирішив не запроваджувати
    фото з російських ЗМІ

    Російська православна церква залишилася поза санкційним ударом Європейського Союзу

    Посли країн Євросоюзу узгодили усі позиції чергового, шостого пакету санкцій проти країни-агресора. Про це написав у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

    За словами Йозвяка, санкції проти очільника Російської православної церкви, патріарха Московського Кирила (Гундяєва) в узгодженому пакеті відсутні.

    Офіційний журнал Євросоюзу опублікує інформацію про чергові антиросійські санкції завтра, 3 червня.

    Нагадаємо, що голова Євроради Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

    Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.

    Крім того, шостий пакет включає:

    • відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;
    • заборону ще трьох російських державних мовників;
    • нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.

    Пізніше ЗМІ повідомили, що під час узгодження усіх санкційних позицій Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Московського Кирила.

    Теги: ЄС росія санкції РПЦ Російська православна церква в Україні #stoprussia
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    Гундяєва немає в списку: Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії