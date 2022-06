Гундяєва немає в списку: Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії

Посли країн Євросоюзу узгодили усі позиції чергового, шостого пакету санкцій проти країни-агресора. Про це написав у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За словами Йозвяка, санкції проти очільника Російської православної церкви, патріарха Московського Кирила (Гундяєва) в узгодженому пакеті відсутні.

Офіційний журнал Євросоюзу опублікує інформацію про чергові антиросійські санкції завтра, 3 червня.

