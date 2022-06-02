Гундяєва немає в списку: Євросоюз узгодив шостий пакет санкцій проти Росії
Російська православна церква залишилася поза санкційним ударом Європейського Союзу
Посли країн Євросоюзу узгодили усі позиції чергового, шостого пакету санкцій проти країни-агресора. Про це написав у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
За словами Йозвяка, санкції проти очільника Російської православної церкви, патріарха Московського Кирила (Гундяєва) в узгодженому пакеті відсутні.
Офіційний журнал Євросоюзу опублікує інформацію про чергові антиросійські санкції завтра, 3 червня.
the EU's 6th sanctions package on #Russia approved by EU ambassadors. Patriarch Kirill out. should be in the EU official journal tomorrow. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 2, 2022
Нагадаємо, що голова Євроради Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.
Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.
Крім того, шостий пакет включає:
- відключення найбільшого російського банку «Сбербанк» від SWIFT;
- заборону ще трьох російських державних мовників;
- нові санкції проти осіб, відповідальних за воєнні злочини в Україні.
Пізніше ЗМІ повідомили, що під час узгодження усіх санкційних позицій Угорщина виступила проти запровадження санкцій щодо патріарха Московського Кирила.