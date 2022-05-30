Через санкції Росія майже на третину знизить видобуток нафти

Росії втрачає ринок збуту нафти

Росія може знизити видобуток нафти до 20-30% або на 7-8 млн барелів нафти на добу. Таку думку висловив віце-президент компанії «Лукойл» Леонід Федун, пише «Коммерсант».

Це пов’язано з можливим введенням ембарго на російську нафту з боку ЄС.

Навесні цього року Росія поступово нарощувала виробництво нафти, проте у березні зіткнулася із санкціями.

На думку міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, через накладені обмеження Росія цього року може втратити до 17% нафтового видобутку.

За прогнозом віцепрем'єр РФ Олександра Новака, у 2022 році Росія знизить нафтовидобуток на 5-8%, з 524 млн до 480-500 млн т.

Водночас, в Євросоюзі вже понад місяць не можуть дійти згоди щодо шостого пакету санкцій, який, як очікується, передбачатиме заборону на імпорт російської нафти.

Напередодні стало відомо, що ЄС розглядає ембарго без «Дружби». Bloomberg дізнався, як ЄС збирається задобрити Угорщину.

Тим часом Китай вирішить нафтову проблему, використавши підсанкційну Росію.

Ціни на сиру нафту марки Brent піднялася 26 травня до найвищого рівня з кінця березня. На тлі очікуваного нафтового ембарго щодо Росії ціни за день зросли на 2,8% і досягли $117,25 за барель.