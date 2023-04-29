У Миколаєві чоловік підірвав гранату: постраждало двоє людей – Нацполіція

Місцевий мешканець кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні

У Миколаєві, ввечері 28 квітня, місцевий мешканець кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні. Як наслідок, постраждали двоє людей він сам та перехожа.

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Про це повідомив начальник нацполіції Миколаївщини Сергій Шайхет.

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За його словами, нетверезий чоловік підійшов до громадян, які ремонтували автомобіль з проханням дати йому дві гривні. Ті відмовили. Після чого він кинув гранату.

«Як наслідок - сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу», – написав Шайхет.

Між тим, нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».