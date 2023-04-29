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У Миколаєві чоловік підірвав гранату: постраждало двоє людей – Нацполіція

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Миколаєві чоловік підірвав гранату: постраждало двоє людей – Нацполіція
фото ілюстративне

Місцевий мешканець кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні

У Миколаєві, ввечері 28 квітня, місцевий мешканець кинув гранату після того, як йому відмовили дати дві гривні. Як наслідок, постраждали двоє людей він сам та перехожа.

Про це повідомив начальник нацполіції Миколаївщини Сергій Шайхет.

За його словами, нетверезий чоловік підійшов до громадян, які ремонтували автомобіль з проханням дати йому дві гривні. Ті відмовили. Після чого він кинув гранату.

«Як наслідок - сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. Нині їм обом лікарі надають медичну допомогу», – написав Шайхет.

Між тим, нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

 

Теги: Миколаїв граната чоловік поліція

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