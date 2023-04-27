Ракетний удар по Миколаєву: нові деталі нічного терору (фото)

Кількість поранених під час нічної атаки зросла до 23 осіб

У ніч на 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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«Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення - очевидний факт терору мирного населення», - зазначається в повідомленні.

У результаті удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.

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фото: ОК «Південь»

На даний час відомо про одного загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких одна дитина.

Нагадаємо, ворог завдав удару по Миколаєву близько першої години ночі 27 квітня. Повідомлялося про 15 поранених і одного загиблого.