Ракетний удар по Миколаєву: нові деталі нічного терору (фото)
Кількість поранених під час нічної атаки зросла до 23 осіб
У ніч на 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Зважаючи на те, що це високоточна зброя, яка працює по координатах наведення - очевидний факт терору мирного населення», - зазначається в повідомленні.
У результаті удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля. Пожежі оперативно ліквідовано, триває розбір конструкцій.
На даний час відомо про одного загиблого і 23 поранених мирних мешканців міста, серед яких одна дитина.
Нагадаємо, ворог завдав удару по Миколаєву близько першої години ночі 27 квітня. Повідомлялося про 15 поранених і одного загиблого.
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