Юристи вимагають позбавити Медведчука права займатися адвокатською діяльністю

Адвокати подали скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини на держзрадника Віктора Медведчука

Один з лідерів забороненої «Опозиційна платформа за життя» і кум Путіна Віктор Медведчук може втрати право займатися адвокатською діяльністю в Україні. З такою вимогою виступили адвокати Роман Титикало та Ілля Костін, пише рух Чесно.

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Як зазначається, адвокати подали скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини на держзрадника Віктора Медведчука. Він досі є в Єдиному реєстрі адвокатів України. Адвокати вимагають позбавити екснардепа права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Водночас адвокати просять відвід члену дисциплінарної палати КДКА Аліні Бірюковій, яка також є проректоркою ТОВ «Академія адвокатури України». Її правники пов’язують із Медведчуком.

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Автори скарги зазначають, що у 1994 році Віктор Медведчук був засновником і незмінним президентом ТОВ з іноземними інвестиціями «Міжнародна адвокатська компанія «Бі.Ай.Ем». Її засновниками також виступали адвокатська контора «Бен-Ісраель і К°» з Ізраїлю та низка фізосіб: Віктор Медведчук, брати Григорій та Ігор Суркіси, Валентин Згурський (в радянський час був головою Київської міськради; у його віданні перебувало ремонтно-будівельне управління, в якому начальником постачання працював Григорій Суркіс), Богдан Губський (гендиректор концерну «Славутич», народний депутат України III скликання від СДПУ(о), під № 9 у списку), Юрій Лях (колишній комсомольський функціонер та голова правління Українського кредитного банку, співзасновниками якого є Григорій Суркіс і Віктор Медведчук) та Юрій Карпенко.

Крім того, у 1995 році правління Спілки адвокатів України, президентом якої також був Медведчук, заснувало вищий юридичний навчальний заклад – ТОВ «Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка». А вже у 2001 році він був виділений в окремий заклад – Академія адвокатури України, серед засновників якої досі є ТОВ «Міжнародна адвокатська компанія Бі.Ай.Ем» (34 % статутного капіталу).

«Член дисциплінарної палати Бірюкова Аліна Миколаївна, як вказано на сайті КДКА Київської області, з 1996 року по сьогоднішній день є проректором ТОВ «Академія адвокатури України». Отже, Медведчук Віктор є особою, пов’язаною з ТОВ «Академія адвокатури України», а Бірюкова Аліна Миколаївна, працюючи на посаді проректора вказаної академії, може бути упередженою чи необ’єктивною щодо розгляду скарги на нього», –наголошують автори скарги.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова розмістив повістку про виклик колишнього народного депутата, а нині обвинуваченого Віктора Медведчука.

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Раніше кум Путіна, зрадник України Віктор Медведчук розповів подробиці його затримання на початку квітня минулого року. Деталі він розкрив у ефірі російського телеканалу.