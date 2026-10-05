Євро змінять дизайн: який вигляд матимуть нові банкноти (фото)

Європейський центральний банк до кінця 2026 року визначить остаточний дизайн нових євробанкнот, а в обігу вони можуть з’явитися на початку 2030-х років

Майже 10 млн людей взяли участь в опитуванні щодо дизайну майбутніх євробанкнот. Громадянам запропонували 10 варіантів оформлення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Європейський центральний банк.

Опитування тривало з 23 липня до 21 вересня 2026 року. Загалом ЄЦБ отримав 9,96 млн відповідей.

Що зобразять на нових банкнотах

Запропоновані дизайни поділені на дві основні теми – «Європейська культура» та «Річки і птахи».

У варіантах, присвячених культурі, можуть з'явитися відомі європейці: Марія Каллас, Людвіг ван Бетховен, Марія Склодовська-Кюрі, Мігель де Сервантес, Леонардо да Вінчі та Берта фон Зуттнер. На зворотному боці пропонують зображати концерти, школи, бібліотеки, музеї та громадські площі.

скриншот ecb.europa.eu

скриншот ecb.europa.eu

скриншот ecb.europa.eu

Інша група дизайнів присвячена природі. На банкнотах можуть з'явитися річки Європи та птахи, зокрема скелелазний в'юрок, зимородок, бджолоїдка, білий лелека, ходулочник і північна олуша.

скриншот ecb.europa.eu

скриншот ecb.europa.eu

Сюжети показують шлях річки від гірського джерела до моря.

ЄЦБ підготував 10 концепцій дизайну – від A до J. Остаточний варіант оберуть після завершення процедури відбору.

Коли з'являться нові євро

Остаточний дизайн банкнот має затвердити Рада керуючих ЄЦБ до кінця 2026 року. Після цього розпочнеться підготовка до виробництва купюр.

Очікується, що нові банкноти поступово почнуть вводити в обіг на початку 2030-х років. Про точну дату ЄЦБ повідомить окремо.

Водночас нинішні євробанкноти не зникнуть одразу після появи нових. Центральний банк заздалегідь оголосить порядок переходу на оновлені купюри.

Нагадаємо, у вересні курс євро поступово знижувався. На початку жовтня вартість європейської валюти опустилася нижче позначки у 51 грн, а 5 жовтня НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 50,53 грн.