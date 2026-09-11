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Віцепрезидентка Тайваню таємно приїхала до Європи на тлі погроз Китаю

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Віцепрезидентка Тайваню таємно приїхала до Європи на тлі погроз Китаю
Поїздка відбувається на тлі загострення безпекової ситуації навколо Тайваню
фото: AP, Dpa

Пекін назвав поїздку тайванської посадовиці «підлою» та висловив протести Італії і ЄС

Віцепрезидентка Тайваню Сяо Бі-Кхім таємно приїхала до Італії для участі у Другій європейській конференції за свободу та демократію на острові Вентотене. Разом із нею до країни прибув міністр закордонних справ Тайваню Лінь Чіа-лун. Пише «Главком» з посиланням на дані Dpa.

Візит заздалегідь не анонсували через побоювання реакції Китаю. Про участь Сяо Бі-Кхім стало відомо вже після її прибуття до Італії. Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно пояснила, що поїздку тримали в секреті, щоб представниця Тайваню могла взяти участь у конференції.

«Оскільки китайський режим досі використовує погрози та залякування, щоб перешкоджати тайванським політичним лідерам брати участь у вільних конференціях, її присутність тримали в таємниці, щоб забезпечити її прибуття», – заявила Пічерно.

Китай різко відреагував на поїздку. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Пекін висловив «серйозні протести» Італії та Європейському Союзу через візит тайванської віцепрезидентки.

«Влада Демократичної прогресивної партії та деякі політики не шкодують зусиль, щоб привертати увагу всюди. Така поведінка є підлою і зрештою марною», – заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Пекін вважає Тайвань частиною Китаю та виступає проти офіційних контактів тайванських посадовців із представниками інших держав. Водночас Тайвань відкидає претензії Китаю на суверенітет над островом.

Візит Сяо Бі-Кхім до Європи є незвичним для посадовиці такого рівня. Італія, як і більшість європейських країн, не має офіційних дипломатичних відносин із Тайванем. Водночас сторони підтримують неофіційні представництва та економічні зв'язки. Крім того, Італія вирішила не проводити офіційних зустрічей із тайванською делегацією.

Поїздка відбувається на тлі загострення безпекової ситуації навколо Тайваню. Китай регулярно виступає проти міжнародних контактів Тайбея та не відмовляється від можливості застосування сили для встановлення контролю над островом.

Варто нагадати, що Тайвань прискорив підготовку до потенційного вторгнення Китаю та розробив оборонну стратегію Hellscape («пекло»), яка передбачає масоване застосування дронів, безпілотних катерів, ракет та артилерії.

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Теги: Китай Тайвань Європа Італія

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