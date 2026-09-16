Курс валют 16 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,63 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 16 вересня 2026 року. Порівняно з 15 вересня, долар та злотий подорожчали, а євро подешевшав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,63, євро – 51,51 грн, польського злотого – 11,87 грн.
Курс валют станом на 16 вересня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,6390
|51,5130
|60,1894
|11,8735
|54,5542
|
Ощадбанк
|44,45 / 44,95
|51,30 / 52,05
|58,95 / 60,95
|11,25 / 12,05
|53,85 / 55,45
|
Приватбанк
|44,4 / 44,84
|51,26 / 52,08
|59,86 / 60,60
|11,81 / 12,04
|-
|
ПУМБ
|44,40 / 45
|51,30 / 52
|59,40 / 60,80
|11,70 / 12
|-
|
monobank
|44,43 / 44,83
|51,30 / 51,99
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,40 / 44,83
|51,20 / 51,85
|58 / 61,40
|11,20 / 12,20
|52,00 / 55,70
|
OTP Bank
|44,47 / 44,80
|51,07 / 51,95
|59,72 / 60,89
|11,76 / 11,97
|54 / 55
|
Укрсиббанк
|44,25 / 44,95
|51,10 / 52,10
|58,80 / 61
|-
|53,45 / 55,45
За тиждень долар США подорожчав. Водночас польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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