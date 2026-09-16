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Курс валют 16 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Курс валют 16 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк оновив офіційний курс валют на 16 вересня 2026 року
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,63 грн

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок середи, 16 вересня 2026 року. Порівняно з 15 вересня, долар та злотий подорожчали, а євро подешевшав. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,63, євро – 51,51 грн, польського злотого – 11,87 грн.

Курс валют станом на 16 вересня 2026 року

Главком Валюта
Банк
USD EUR GBP PLN CHF
НБУ НБУ
 44,6390 51,5130 60,1894 11,8735 54,5542
Ощадбанк Ощадбанк
 44,45 / 44,95 51,30 / 52,05 58,95 / 60,95 11,25 / 12,05 53,85 / 55,45
Приватбанк Приватбанк
 44,4 / 44,84 51,26 / 52,08 59,86 / 60,60 11,81 / 12,04 -
ПУМБ ПУМБ
 44,40 / 45 51,30 / 52 59,40 / 60,80 11,70 / 12 -
monobank monobank
 44,43 / 44,83 51,30 / 51,99 - - -
Райффайзен Райффайзен
 44,40 / 44,83 51,20 / 51,85 58 / 61,40 11,20 / 12,20 52,00 / 55,70
OTP Bank OTP Bank
 44,47 / 44,80 51,07 / 51,95 59,72 / 60,89 11,76 / 11,97 54 / 55
Укрсиббанк Укрсиббанк
 44,25 / 44,95 51,10 / 52,10 58,80 / 61 - 53,45 / 55,45
* курс валют станом на 09:13 16 вересня 2026 року

За тиждень долар США подорожчав. Водночас польський злотий, євро, британський фунт стерлінгів і швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.

Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.

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Теги: НБУ Нацбанк валюта курс валют гроші

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