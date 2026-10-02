Євро йде на спад. Як змінився курс за останній місяць

Євро в українських обмінниках і банках на початку жовтня торгується дешевше, ніж на старті вересня

Середній курс євро в банках за місяць знизився майже на 80 копійок

Євро за місяць подешевшав в українських банках. За даними щоденного моніторингу «Главкому», середній курс продажу євро у семи банках, які потрапили до порівняння, з 1 вересня до 2 жовтня знизився з 52,05 до 51,16 грн.

Як змінився курс євро

На початку вересня середній курс купівлі євро у семи банках становив 51,21 грн, а продажу – 52,05 грн. Станом на 2 жовтня ці показники знизилися відповідно до 50,42 та 51,16 грн.

Таким чином, за місяць середній курс купівлі євро впав на 79 копійок, а продажу – на 89 копійок.

Найбільше змінився курс продажу у Приватбанку – з 52,08 до 51,02 грн. В Ощадбанку він знизився з 52,10 до 51,20 грн, у ПУМБ – з 52,10 до 51,30 грн.

У monobank курс продажу опустився з 52,05 до 51,01 грн, у Райффайзен – з 51,80 до 51,19 грн, в OTP Bank – з 52 до 51,15 грн, а в Укрсиббанку – з 52,20 до 51,25 грн.

Скільки коштуватиме 100 євро

Якщо порівняти середні курси продажу, 100 євро 1 вересня коштували приблизно 5205 грн, тоді як 2 жовтня – 5116 грн.

Таким чином, за місяць купівля 100 євро стала дешевшою приблизно на 89 грн.

Для 1000 євро різниця становить близько 890 грн.

Як змінився офіційний курс

Офіційний курс євро, встановлений Національним банком України, з 1 вересня до 2 жовтня також змінився. 1 вересня він становив 51,6369 грн, а 2 жовтня – 50,6975 грн.

За місяць офіційний курс євро знизився на 93,94 копійки.

Нагадаємо, євро протягом вересня вже неодноразово дешевшав за офіційним курсом НБУ. Зокрема, 13 вересня європейська валюта коштувала 51,76 грн, а вже 20 вересня - 51,23 грн. Наприкінці місяця тенденція збереглася: 30 вересня НБУ встановив курс євро на рівні 50,93 грн.