Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Євро йде на спад. Як змінився курс за останній місяць

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Євро йде на спад. Як змінився курс за останній місяць
Євро в українських обмінниках і банках на початку жовтня торгується дешевше, ніж на старті вересня
фото: glavcom.ua

Середній курс євро в банках за місяць знизився майже на 80 копійок

Євро за місяць подешевшав в українських банках. За даними щоденного моніторингу «Главкому», середній курс продажу євро у семи банках, які потрапили до порівняння, з 1 вересня до 2 жовтня знизився з 52,05 до 51,16 грн.

Як змінився курс євро

На початку вересня середній курс купівлі євро у семи банках становив 51,21 грн, а продажу – 52,05 грн. Станом на 2 жовтня ці показники знизилися відповідно до 50,42 та 51,16 грн.

Таким чином, за місяць середній курс купівлі євро впав на 79 копійок, а продажу – на 89 копійок.

Найбільше змінився курс продажу у Приватбанку – з 52,08 до 51,02 грн. В Ощадбанку він знизився з 52,10 до 51,20 грн, у ПУМБ – з 52,10 до 51,30 грн.

У monobank курс продажу опустився з 52,05 до 51,01 грн, у Райффайзен – з 51,80 до 51,19 грн, в OTP Bank – з 52 до 51,15 грн, а в Укрсиббанку – з 52,20 до 51,25 грн.

Скільки коштуватиме 100 євро

Якщо порівняти середні курси продажу, 100 євро 1 вересня коштували приблизно 5205 грн, тоді як 2 жовтня – 5116 грн.

Таким чином, за місяць купівля 100 євро стала дешевшою приблизно на 89 грн.

Для 1000 євро різниця становить близько 890 грн.

Як змінився офіційний курс

Офіційний курс євро, встановлений Національним банком України, з 1 вересня до 2 жовтня також змінився. 1 вересня він становив 51,6369 грн, а 2 жовтня – 50,6975 грн.

За місяць офіційний курс євро знизився на 93,94 копійки.

Нагадаємо, євро протягом вересня вже неодноразово дешевшав за офіційним курсом НБУ. Зокрема, 13 вересня європейська валюта коштувала 51,76 грн, а вже 20 вересня - 51,23 грн. Наприкінці місяця тенденція збереглася: 30 вересня НБУ встановив курс євро на рівні 50,93 грн.

Читайте також:

Теги: курс валют гроші Україна валюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Дії уряду завдали громадам більшої шкоди, ніж агресор. Асоціація міст зробила жорстку заяву
Дії уряду завдали громадам більшої шкоди, ніж агресор. Асоціація міст зробила жорстку заяву
Євро йде на спад. Як змінився курс за останній місяць
Євро йде на спад. Як змінився курс за останній місяць
Українців чекають нові правила для імпортних продуктів: що зміниться у магазинах
Українців чекають нові правила для імпортних продуктів: що зміниться у магазинах
Зеленський заявив про прогрес у питанні фінансування потреб України
Зеленський заявив про прогрес у питанні фінансування потреб України
Парадокс ринку праці: в Україні мільйони безробітних, але бізнесу бракує рук
Парадокс ринку праці: в Україні мільйони безробітних, але бізнесу бракує рук
Україна та Туреччина перейшли до нового режиму торгівлі: що змінилося
Україна та Туреччина перейшли до нового режиму торгівлі: що змінилося

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua