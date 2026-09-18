Загроза Росії не зупинила США від планів скоротити війська у Європі – NBC

США можуть вивести до 40 тис. військових з Європи на тлі загрози Росії

Один зі сценаріїв Пентагону передбачає виведення до 40 тис. військових, тоді як союзники побоюються послаблення стримування Москви

Сполучені Штати розглядають масштабне скорочення своєї військової присутності у Європі на тлі загрози російської агресії. Один зі сценаріїв передбачає виведення до половини американського контингенту на континенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

За даними сімох чинних та колишніх посадовців США і західних країн, Пентагон вивчає можливість виведення приблизно третини американського контингенту – близько 25 тис. військовослужбовців.

Водночас деякі співрозмовники видання заявили, що скорочення може бути значно масштабнішим. За одним зі сценаріїв Європу можуть залишити до 40 тис. американських військових – половина від приблизно 80-тисячного угруповання США на континенті.

У разі реалізації такого сценарію це стане найбільшим скороченням американської військової присутності у Європі від завершення холодної війни у 1990-х роках.

Першочергово скорочення може торкнутися Німеччини, Італії та Іспанії, де дислокована значна частина американських сил. Можливі плани Пентагону викликали занепокоєння серед європейських союзників Вашингтона та американських законодавців від обох партій. Вони побоюються, що суттєве скорочення контингенту послабить здатність НАТО стримувати Росію.

«Скорочення чисельності військ на 25 тисяч осіб є неприйнятним у жодному разі. Неможливо забезпечити стримування Росії задешево», – заявив один із представників Республіканської партії.

Перегляд військової присутності відбувається в межах шестимісячного аналізу сил США у Європі, про який Пентагон оголосив у червні. Високопоставлений представник американського Міністерства війн пояснив, що перевірка має забезпечити відповідність військової присутності стратегії президента Дональда Трампа «Америка понад усе».

Керівник Європейського командування США та верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич має 18 вересня передати свій аналіз міністру війни Піту Гегсету.

Документ передбачатиме чотири можливі варіанти подальших дій. Вони охоплюють скорочення сухопутних, повітряних і морських сил США або передислокацію частини американських підрозділів на східний фланг НАТО.

Остаточні рекомендації Гегсет має отримати 6 листопада, після чого їх представлять Трампу. Наразі американська влада не ухвалила остаточного рішення щодо скорочення військової присутності у Європі.

Нагадаємо, раніше Welt am Sonntag повідомляло, що США планують швидше, ніж очікували союзники, скоротити частину військової присутності в Європі без тривалого перехідного періоду. Вашингтон прагне передати європейським членам НАТО основну відповідальність за конвенційну оборону континенту.