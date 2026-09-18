Атаки на склади Wildberries та Ozon: пораховано збитки компаній

Удари по складах Wildberries та Ozon спричинили дефіцит асортименту, дестабілізацію логістики та скасування близько 30% застряглих замовлен

Аналітична компанія Data Insight знизила прогноз зростання ринку онлайн-продажів у РФ на 20%, оцінивши сукупні втрати галузі в 400 млн замовлень та 400 млрд рублів виручки. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За словами засновника компанії Федора Віріна, загальний обсяг ринку цьогоріч становитиме 15 трлн рублів замість очікуваних 15,4 трлн. Основний удар припав на друго півріччя після атак на склади Wildberries та Ozon, що спричинило дефіцит асортименту, дестабілізацію логістики та скасування близько 30% застряглих замовлень. Частина нереалізованого попиту перерозподілилася на інші онлайн-майданчики та офлайн-магазини, де фіксують тимчасове оживлення відвідуваності.

Найбільших збитків зазнала компанія Wildberries, оскільки від ударів постраждали всі її ключові логістичні комплекси. За оцінками аналітиків, втрати управляючої компанії RWB становлять 147-280 млрд рублів, а її продавців – 445-507 млрд рублів. Через затримки виплат, які виникають на тлі атак, селлери масово скаржаться на тривалу відсутність коштів і висловлюють намір призупиняти роботу з майданчиком та обнуляти залишки товарів.

Водночас втрати маркетплейсу Ozon та його продавців оцінюють значно нижче – близько 100 млрд рублів, що пояснюється наявністю більш розгалуженої та орендованої складської інфраструктури.

Як відомо, маркетплейс Wildberries після серії атак на свої логістичні центри розмістив тендер на закупівлю 478 тис. кв. м оцинкованої металевої сітки для об'єктів у восьми регіонах.

Wildberries оголосила закупівлю на початку серпня. Сітку планують постачати до регіонів, де розташовані логістичні центри компанії; загальна площа матеріалу, як з'ясувало The Bell, становить 478 тис. кв. м – це приблизно площа 67 стандартних футбольних полів.

Раніше повідомлялося про пожежу на мегаскладі Wildberries у Підмосков'ї, після чого безпілотники атакували склад компанії в Єкатеринбурзі, а наприкінці липня під удар потрапив логістичний центр у Рязані. У серпні атаки продовжилися: зокрема, «Главком» повідомляв про удар по одному з найбільших логістичних хабів компанії в Самарській області, а 16 серпня – про нову атаку на два об'єкти під Москвою.

Нагадаємо, після серії атак Wildberries почала терміново шукати склади за межами Росії – зокрема, компанія готова орендувати практично всі доступні логістичні об'єкти в Казахстані.