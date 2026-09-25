Відомий співак розповів, як легендарний Василь Зінкевич «торгував» чайниками у Польщі

Анатолій Говорадло розповів, на чому заробляв «Світязь», крім музики

Зірка славнозвісного ВІА «Світязь» Анатолій Говорадло торгував з колегами на базарі в Польщі під час гастролей. Співак розповів про це курйозну історію, пригадуючи Василя Зінкевича. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю артиста Віталію Ткачуку.

Одного разу, коли Анатолій Говорадло разом із Дмитром Гершензоном (ексучасник ансамблю та гурту «Світязь») стояли на польському базарі, їх впізнали українці. Вони поцікавилися в артистів , де їхній колега Василь Зінкевич.

Тоді Говорадло, щоб вийти із незручної ситуації, пожартував, що Зінкевич неподалік від них продає чайники. «Люди ходять, ці поляки, щось там купують, щось не купують. І тут, значить, ідуть якісь наші українці і вони нас впізнали. Підходять до нас: «О, доброго дня. А де Василь Зінкевич?» Каже: «Василь Зінкевич там, в третьому ряду стоїть, чайники продає». Це була, ясна річ. Жаль, цим не займався, але це було ясно, що ми не знали, куди себе діти, розумієш? Ми стоїмо з цими викрутками, з цими розетками, з цим всім…» – поділився Говорадло.

Анатолій Говорадло співає на сцені фото: Анатолій Говорадло/Facebook

Перед концертами у Польщі співаки продавали на базарі різне приладдя, яке везли з України. «Ми їхали на концерти в Польщу. І для того, щоб там якось трошки заробити, ми тут пробивали цю ситуацію, що там іде в Польщі. Нам розповідали, що треба там якісь викрутки купити, розетки, коротше, всяку фігню там. Набрав всякого дрантя, що я, що Дмитро, що всі музиканти. І ми приїхали до Польщі і перед концертом ми пішли на базар. Це ж треба було все, що ми приперли туди, продати якось, щоб заробити якісь гроші», – пригадав співак.

Проте такий бізнес для колективу виявився неприбутковим, тож їм довелося везти весь товар назад в Україну. Зокрема, Анатолій Говорадло роздавав його знайомим ще багато років. «Воно не продалося. І потім ці баули, що ми купили, привезли назад в Україну. А в Україні вони нікому не потрібні. І потім я ці ключі гайкові і ці розетки років 10 чи 15 роздавав всім своїм знайомим», – зізнався композитор.

Нагадаємо, Анатолій Говорадло розповідав ще одну курйозну історію про закордонні гастролі ВІА «Світязь». Співак пригадував, як із колишніми колегами возив до України з Угорщини контрабанду у музичних колонках, але одного разу їх зупинили прикордоники.

До слова, народний артист України, співак та композитор Анатолій Говорадло, який є автором багатьох хітів, в тому числі тих, які виконав Василь Зінкевич, розказав про легендарного артиста та його особливий шлях. За словами Говорадла, нині він не підтримує звʼязку із Зінкевичем, хоча вони разом працювали у ВІА «Світязь».