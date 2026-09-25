Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Відомий співак розповів, як легендарний Василь Зінкевич «торгував» чайниками у Польщі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Анатолій Говорадло є народним артистом України
фото: Анатолій Говорадло/Facebook

Анатолій Говорадло розповів, на чому заробляв «Світязь», крім музики 

Зірка славнозвісного ВІА «Світязь» Анатолій Говорадло торгував з колегами на базарі в Польщі під час гастролей. Співак розповів про це курйозну історію, пригадуючи Василя Зінкевича. Про це пише «Главком» із посиланням на інтервʼю артиста Віталію Ткачуку.

Одного разу, коли Анатолій Говорадло разом із Дмитром Гершензоном (ексучасник ансамблю та гурту «Світязь») стояли на польському базарі, їх впізнали українці. Вони поцікавилися в артистів , де їхній колега Василь Зінкевич. 

Тоді Говорадло, щоб вийти із незручної ситуації, пожартував, що Зінкевич неподалік від них продає чайники. «Люди ходять, ці поляки, щось там купують, щось не купують. І тут, значить, ідуть якісь наші українці і вони нас впізнали. Підходять до нас: «О, доброго дня. А де Василь Зінкевич?» Каже: «Василь Зінкевич там, в третьому ряду стоїть, чайники продає». Це була, ясна річ. Жаль, цим не займався, але це було ясно, що ми не знали, куди себе діти, розумієш? Ми стоїмо з цими викрутками, з цими розетками, з цим всім…» – поділився Говорадло.

Анатолій Говорадло співає на сцені
Анатолій Говорадло співає на сцені
фото: Анатолій Говорадло/Facebook

Перед концертами у Польщі співаки продавали на базарі різне приладдя, яке везли з України. «Ми їхали на концерти в Польщу. І для того, щоб там якось трошки заробити, ми тут пробивали цю ситуацію, що там іде в Польщі. Нам розповідали, що треба там якісь викрутки купити, розетки, коротше, всяку фігню там. Набрав всякого дрантя, що я, що Дмитро, що всі музиканти. І ми приїхали до Польщі і перед концертом ми пішли на базар. Це ж треба було все, що ми приперли туди, продати якось, щоб заробити якісь гроші», – пригадав співак.

Проте такий бізнес для колективу виявився неприбутковим, тож їм довелося везти весь товар назад в Україну. Зокрема, Анатолій Говорадло роздавав його знайомим ще багато років. «Воно не продалося. І потім ці баули, що ми купили, привезли назад в Україну. А в Україні вони нікому не потрібні. І потім я ці ключі гайкові і ці розетки років 10 чи 15 роздавав всім своїм знайомим», – зізнався композитор.

Нагадаємо, Анатолій Говорадло розповідав ще одну курйозну історію про закордонні гастролі ВІА «Світязь». Співак пригадував, як із колишніми колегами возив до України з Угорщини контрабанду у музичних колонках, але одного разу їх зупинили прикордоники. 

До слова, народний артист України, співак та композитор Анатолій Говорадло, який є автором багатьох хітів, в тому числі тих, які виконав Василь Зінкевич, розказав про легендарного артиста та його особливий шлях. За словами Говорадла, нині він не підтримує звʼязку із Зінкевичем, хоча вони разом працювали у ВІА «Світязь».

Читайте також:

Теги: артист народний артист шоубіз гумор Польща гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 25 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 серпня, 07:10
Jerry Heil, Володимир Ярославський та Анна Завальська показали, як вони виглядали, коли пішли у перший клас
Українські зірки показали архівні фото шкільних років 
1 вересня, 17:24
Гумористичний гороскоп на 6 вересня 2026 року
Гумористичний гороскоп на 6 вересня 2026 року: понеділок ще далеко, але мозок уже почав панікувати
6 вересня, 01:00
Гумористичний гороскоп на 8 вересня 2026 року
Гумористичний гороскоп на 8 вересня 2026 року: до п’ятниці ще далеко, але ми вже морально готуємося
8 вересня, 01:00
Національний банк оновив офіційний курс валют на 2 вересня 2026 року
Курс валют 2 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
2 вересня, 09:42
Національний банк оновив офіційний курс валют на 6 вересня 2026 року
Курс валют 6 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
6 вересня, 09:07
Біологи показали, як лось плавав у річці
Рогатий мешканець Чорнобильського заповідника переплив річку (фото)
10 вересня, 15:23
Нікушор Дан вирішив підтягнути свої шкарпетки просто посеред зали
Президент Румунії здивував Зеленського курйозним вчинком зі шкарпетками (відео)
21 вересня, 17:28
Національний банк оновив офіційний курс валют на 14 вересня 2026 року
Курс валют 14 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
14 вересня, 09:55

Шоу-біз

Відомий співак розповів, як легендарний Василь Зінкевич «торгував» чайниками у Польщі
Відомий співак розповів, як легендарний Василь Зінкевич «торгував» чайниками у Польщі
Алла Пугачова з донькою показалася на концерті екссоліста Modern Talking (фото)
Алла Пугачова з донькою показалася на концерті екссоліста Modern Talking (фото)
Дочка Олени Мозгової відзначила важливу річницю із коханою дівчиною (фото)
Дочка Олени Мозгової відзначила важливу річницю із коханою дівчиною (фото)
Відомий український артист пояснив різницю між Йосипом Кобзоном та Яном Табачником
Відомий український артист пояснив різницю між Йосипом Кобзоном та Яном Табачником
Голлівудське подружжя Макл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс святкують спільний день народження: історія кохання
Голлівудське подружжя Макл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс святкують спільний день народження: історія кохання
Вакарчук з Jerry Heil, Матвієнко та Позитив. Найцікавіші прем'єри кліпів тижня (відео)
Вакарчук з Jerry Heil, Матвієнко та Позитив. Найцікавіші прем'єри кліпів тижня (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2026
60K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
52K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua