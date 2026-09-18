Євросоюз не може оплатити ракети Patriot для України

Фінансування закупівлі ракет для Patriot у межах кредиту ЄС було схвалено минулого тижня

Водночас Єврокомісія вже почала здійснювати виплати за раніше погодженими з Україною графіками постачання озброєння

Європейська комісія поки не може здійснити оплату за ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які мають закупити для України. Причина – Брюссель ще не отримав від України підписані контракти на відповідне озброєння. Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, передає «Главком».

За його словами, фінансування закупівлі ракет для Patriot у межах кредиту ЄС було схвалено минулого тижня. Однак для здійснення виплат Єврокомісія має отримати та перевірити підписані контракти.

«Patriot були схвалені лише минулого тижня, тож те, що нам потрібно зробити, – це отримати контракти. Ми їх не маємо, наскільки мені відомо», – сказав Уйварі.

Він додав, що після отримання документів Єврокомісія зможе їх перевірити та здійснити відповідні виплати з оборонної частини кредиту. У 2026 році на оборонні потреби України в межах цієї програми передбачено до €28,3 млрд.

Водночас Єврокомісія вже почала здійснювати виплати за раніше погодженими з Україною графіками постачання озброєння. 18 вересня Брюссель оголосив про виділення Україні €3,3 млрд на закупівлю безпілотників і ракет у межах кредитної програми підтримки на €90 млрд.

Варто нагадати, що Європейська комісія затвердила новий пакет допомоги Україні на €6,1 млрд, який передбачає фінансування протиповітряної оборони, дронів і ракет. Зокрема, рішення дозволить Україні закуповувати американські ракети-перехоплювачі PAC-3 для систем Patriot.