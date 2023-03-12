Крах американського банку SVB викликав паніку по всьому світу – Bloomberg

Без втручання уряду банкрутство банку може знищити стартапи по всьому світу

Банкрутство американського банку Silicon Valley Bank (SVB) викликає широке занепокоєння у стартапів та венчурних інвесторів. Очікується, що наслідки можуть вийти далеко за межі США й охопити Британію, Канаду, Індію та Китай. Про це пише Bloomberg.

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Як прогнозують засновники та інвестори, крах банку може знищити стартапи по всьому світу, якщо уряд негайно не втрутиться.

Зазначаєься, що у Великій Британії підрозділ SVB має бути оголошений неплатоспроможним. Він уже припинив торгівлю і більше не приймає нових клієнтів. У суботу, 11 березня, керівники майже 180 технологічних компаній надіслали листи канцлеру казначейства Великобританії Джеремі Ханту з закликом втрутитися в ситуацію.

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Водночас технологічні лідери Азії також намагаються оцінити потенційні наслідки. Аналітики з China International Capital Corp впевнені, що вплив інциденту з SVB на всю технологічну галузь не можна недооцінювати.

Крім того, банкрутство американського банку викликало занепокоєння щодо регуляторного нагляду за банками, особливо тими, що обслуговують технологічну галузь. Деякі експерти закликають до жорсткішого регулювання задля попередження нового подібного краху. Своєю чергою інші переконані, що таке регулювання може придушити інновації.

Як пише видання, наслідки банкрутства SVB, ймовірно, триватимуть досить довго. Багато засновників і співробітників стартапів зараз стикаються з невизначеним майбутнім, а крах банку може мати далекосяжні наслідки для технологічної індустрії загалом. Повний обсяг збитків, завданих банкрутством SVB, ще з'ясовується однак уже зрозуміло, що наслідки відчуватимуться в усьому світі.

Нагадаємо, що один із найбільших банків Німеччини перестав обслуговувати платежі в Росію.

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Як раніше повідомлялося, російські банки, які потрапили під новий пакет санкцій США та Великобританії, масово відмикають від міжнародної платіжної системи UnionPay за кордоном.

До слова, Національний банк України вирішив відкликати банківську ліцензію в в акціонерного товариства «Айбокс Банк» (Ibox Bank) та ліквідувати його з 7 березня 2023 року. За повідомляенням НБУ, рішення ухвалено у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Банк Форвард», який належить росіянину Рустаму Таріко.