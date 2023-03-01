Залізнична трагедія в Греції, збиті дрони в Україні та прогноз США про 2-3 роки війни: головне за ніч

Триває 371-та доба повномасштабної війни Росії проти України

У Греції зіштовхнулися два потяги. Окупант атакував українські міста безпілотниками, чимало «Шахедів» нашим вдалося збити, а ось росіянам дрони над аеродромом в Єйську збити не вдалося. Американці прогнозують затяжну війну. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 березня.

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Катастрофа у Греції

350 людей перебували у потязі міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, який зіткнувся з вантажним потягом на великій швидкості поблизу Евангелісмоса. Наразі відомо про 26 загиблих, але ці дані неостаточні.

Атака «Шахідами»

Ввечері з’явилася інформація про загрозу атаки українських міст іранськими безпілотниками. БПЛА були помічені одразу в кількох регіонах.

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Втім з атакою країна впоралася. Наразі відомо про, як мінімум, 5 збитих безпілотників над Полтавщиною та ще 2 над Харківщиною.

Вибухи у Єйську

На військовому аеродромі в Єйську прогримів вибух. Невідомі безпілотники знову атакували черговий російський аеродром.

Але місцева влада заспокоїла мешканців, мовляв, справа в «учєніях». «Шановні мешканці Єйського району, нагадую, що на території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання, про які ми писали раніше. Зберігайте спокій… Прошу не вестися на провокації, які розповсюджуються мережею», – написали чиновники Єйську.

Ще 2-3 роки війни: прогноз США

Війна в Україні може тривати 2-3 роки. Про такий прогноз Пентагону стало відомо цієї ночі. Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кал. «Конфлікт може закінчитися через шість місяців, а може – через два чи три роки. Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба», – наголосив він.

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Тіла в Ізюмі не можуть ідентифікувати

У місті Ізюм Харківської області залишаються неідентифікованими 122 тіла, що були знайдені у масовому похованні. Правоохоронці вже отримали ДНК-профілі всіх загиблих, тепер треба дочекатись звернення родичів загиблих про експертизу.

«У справі про ізюмське місце масового поховання – на превеликий жаль, людей там хоронили неналежним чином, і стан тіл загиблих дуже поганий - у нас залишається 122 невпізнаних жертви, які загинули в результаті російської агресії», - розповіли правоохоронці.

Медреформа триває

Уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє запустити наступний етап медичної реформи. Він передбачає оновлення підходів до визначення госпітальних округів та впровадження сучасних підходів до формування мережі медзакладів. Реалізація зазначеної реформи дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки дороговартісного обладнання між лікарнями, відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу. Нововведення не торкнуться закладів у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території АР Крим. Однак, відразу після деокупації та стабілізації ситуації відомство розпочне формування спроможної мережі лікарень в цих областях.

TikTok під забороною

Європейський парламент заборонив використання соціального медіа-додатку TikTok на пристроях співробітників і рекомендував євродепутатам видалити його зі своїх телефонів. Співробітники установи через «занепокоєння кібербезпекою» не зможуть постити у популярній соціальній мережі.

Окупанти вивозять свої родини з Криму

Вкотре фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім’ї до РФ. Про це повідомляє Генштаб.