Мінекономіки Латвії відповіло «Газпрому» на припинення постачання газу

РФ – не єдиний і зараз не найбільший постачальник газу до Латвії, тому заява «Газпрому» «нічого не змінює»

Вранці 30 липня російський «Газпром» припинив експорт газу до Латвії «у зв’язку з порушенням умов відбору газу», повідомляють російські державні агентства новин.

«Сьогодні ПАТ «Газпром» припинило постачання газу до Латвії у рамках липневої заявки у зв'язку з порушенням умов відбору газу», – йдеться у заяві російського концерну.

Водночас заява «Газпрому» не має значення для латвійського споживача, заявила міністр економіки Ілзе Індріксон, пише LSM.lv.

Індріксон назвала рішення «Газпрому» реакцією на те, що Латвія відмовилась платити за газ в рублях. Вона додала, що РФ – не єдиний і зараз не найбільший постачальник газу до Латвії, тому заява «Газпрому» «нічого не змінює».

«Ми вже давно не можемо розраховувати на потоки із Росії. Наразі пріоритетними є постачання з терміналу в Клайпеді, також працюємо над поставками з інших напрямків. Цей крок «Газпрому» суттєво для нас нічого не змінює... Думаю, це більше крок залякування з боку Росії. І для нашої безпеки та створення резервів він не значущий», – заявила Індріксон.

За даними звітів «Газпрому», у 2020 році він поставив до Латвії 1,622 млрд кубометрів газу, у 2019 – 1,664 млрд кубометрів.

Напередодні латвійська газова компанія Latvijas gaze повідомила, що почала купувати російський газ через посередника. Нового постачальника голова компанії Айгарс Калвітіс не назвав, пославшись на «комерційну інформацію». За словами Калвітіса, компанія не має можливості купити газ безпосередньо в «Газпрому», оскільки розрахунок за нього йде в рублях. А посередник продає газ за євро.

У середині липня сейм Латвії схвалив повну заборону імпорту газу з Росії з 2023 року. 2021 року близько 90% купленого Латвією газу припадало на російські поставки.

Влада Росії внесла Латвію до списку «недружніх» країн поряд із ще 47 країнами і територіями, що включають держави Євросоюзу, Велику Британію, США, Канаду та Японію. Згідно з указом президента Росії Володимира Путіна, з 1 квітня 2022 року ці країни зобов’язані платити за російський газ у рублях.

Як повідомлялося, російський «Газпром» із 27 липня скоротив постачання газу «Північним потоком» вдвічі – до 20% від пропускної потужності газогону. Це не більше 33 млн кубометрів щодоби при плановому обсязі в 167 млн.

Раніше Сейм Латвії ухвалив в остаточному читанні поправки до закону про енергетику, які передбачають заборону на постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.

Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні.

26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.