«Газпром» шантажує Європу через проблеми з турбіною

Російська енергокомпанія натякає, що «Північний потік» може не відновити роботу після вимушеної зупинки

Російський енергетичний гігант «Газпром» заявив, що не може гарантувати роботу газопроводу «Північний потік», оскільки не знає, чи поверне Канада із ремонту турбіну. Відповідну заяву компанія оприлюднила сьогодні, 13 липня.

«Газпром» не має в своєму розпорядженні жодного документа, який дозволяє компанії Siemens вивезти з Канади газотурбінний двигун для компресорної станції «Портова», що перебуває там на ремонті. За цих обставин неможливо зробити об'єктивний висновок про подальший розвиток ситуації із забезпеченням безпечної роботи компресорної станції «Портова», яка є критично важливим об'єктом для газопроводу «Північний потік», – заявила компанія.

Зазначимо, що «Газпром» опублікував своє повідомлення після рішення Канади дозволити вивіз турбіни.

Як відомо, минулого місяця Росія скоротила потік газу до 40% від загальної потужності трубопроводу «Північний потік», посилаючись на затримку з поверненням обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy у Канаді.

Очікується, що «Північний потік» з річною потужністю понад 55 млрд кубометрів простоюватиме до 21 липня протягом 10 днів, поки там відбувається ремонт. Однак Європа та, зокрема, Німеччина побоюються, що Росія може продовжити заплановане технічне обслуговування, щоб ще більше обмежити постачання газу, що зруйнує плани заповнення сховищ на зиму.

Нагадаємо, 14 червня «Газпром» заявив, що скоротить постачання газу до Німеччини трубопроводом «Північний потік-1» через нібито несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens. Та нібито не поставила необхідне для ремонту обладнання, яке обслуговується в Канаді.

Річ у тім, що до Монреаля на ремонт відправили турбіну для «Північного потоку», але вона застрягла там через санкції проти російської нафтової та газової промисловості, які уряд Канади запровадив раніше. Німеччина, яка вже зіткнулася з енергетичною кризою, запропонувала обхідний шлях для турбіни через ФРН.

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для «Північного потоку-1».

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