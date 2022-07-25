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    Економіка

    «Газпром» зупинить ще одну турбіну «Північного потоку»

    «Газпром» зупинить ще одну турбіну «Північного потоку»
    фото з відкритих джерел

    Добова пропускна здатність газопроводу «Північний потік» складе не більше 20% від загальної потужності

    Російський монополіст «Газпром» зупинить ще одну турбіну Siemens. Рішення прийнято нібито з технічно причин. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

    «У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду і з урахуванням технічного стану двигуна) «Газпром» зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова», – йдеться в повідомленні.

    У зв'язку з цим 27 липня добова пропускна здатність газопроводу «Північний потік» складе не більше 33 мільйонів кубічних метрів палива, що є 20% від загальної потужності.

    Як раніше повідомлялося, США підтримують відновлення Росією поставок газу по «Північному потоку-1».

    Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її. За даними ЗМІ, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, які належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше.

    Нагадаємо, раніше Росія погрожувала зупинити «Північний потік-1».

    Тим часом Франція готується до повного відключення російського газу.

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    Теги: росія окупанти газ Газпром війна Україна окупація #stoprussia
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    «Газпром» зупинить ще одну турбіну «Північного потоку»