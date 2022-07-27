Газовий шантаж: сьогодні РФ удвічі скорочує постачання «Північним потоком»

Газ в Європі виріс в ціні більше як на 12%

Російський «Газпром» із 27 липня скорочує постачання газу «Північним потоком» вдвічі – до 20% від пропускної потужності газогону. Це не більше 33 млн кубометрів щодоби при плановому обсязі в 167 млн. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що «Газпром» зупиняє ще одну турбіну, що перекачує паливо.

На цьому тлі газ в Європі виріс в ціні більше як на 12%, перевищивши позначку в $1890 за тисячу куб. м.

Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.