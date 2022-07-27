  1. Головна
  2. Світ
  3. Економіка
  4. Газовий шантаж: сьогодні РФ удвічі скорочує постачання «Північним потоком»
рус
    Економіка

    Газовий шантаж: сьогодні РФ удвічі скорочує постачання «Північним потоком»

    &laquo;Газпром&raquo; зупиняє ще одну турбіну &laquo;Північного потоку&raquo; - Газовий шантаж: сьогодні РФ удвічі скорочує постачання «Північним потоком»
    «Газпром» зупиняє ще одну турбіну «Північного потоку»
    фото з відкритих джерел

    Газ в Європі виріс в ціні більше як на 12%

    Російський «Газпром» із 27 липня скорочує постачання газу «Північним потоком» вдвічі – до 20% від пропускної потужності газогону. Це не більше 33 млн кубометрів щодоби при плановому обсязі в 167 млн. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Повідомляється, що «Газпром» зупиняє ще одну турбіну, що перекачує паливо.

    На цьому тлі газ в Європі виріс в ціні більше як на 12%, перевищивши позначку в $1890 за тисячу куб. м.

    Як відомо, 14 червня Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40% нібито через проблеми з турбіною, яку їй не могли повернути через санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча згодом турбіну «Газпрому» таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування. 21 липня постачання відновили, але лише на 40% від проєктної потужності.

    25 липня «Газпром» анонсував зупинку на ремонт ще однієї турбіни. Через це постачання газу «Північним потоком» скоротиться вдвічі з 27 липня – до 20% від потужності газогону.

    Також Росія розіслала клієнтам у Європі листа про форс-мажору щодо роботи «Північного потоку-1». Це означає, що документ може бути використаний для відмови від сплати штрафних санкцій. Лист посилив побоювання в Європі, що Москва може не перезапустити трубопровід після закінчення періоду технічного обслуговування у відповідь на санкції, введені проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

    26 липня держави-члени Європейського Союзу ухвалили надзвичайний план скорочення споживання газу, націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ.

    Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що першочерговою метою ЄС залишається стати повністю незалежним від імпорту російського газу не пізніше 2027 року.

    Читайте також: Пригоди російської турбіни. Новий етап газового терору
    Теги: ЄС росія окупанти газ Газпром санкції війна Північний потік окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Газовий шантаж: сьогодні РФ удвічі скорочує постачання «Північним потоком»