У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди

Коли саме Хіжин пішов на війну і був помилуваний Путіним, невідомо

Наркоман, який убив 17-річну дівчину заради трьох тисяч рублів, пішов на війну і повернувся. Тепер він навчається у виші й отримує нагороди від ректора. Як повідомляє «Главком», історію розповідають російські Telegram-канали.

Так, у Новосибірську 2021 року трапилося моторошне вбивство. Тоді 19-річний Федір Хіжин жорстоко зарізав свою 17-річну дівчину. Він ударив її щонайменше 60 разів ножем – цілиу у голову, шию, обличчя, руки. Зробив він це все під дією мефедрону.

Після вбивства Федір перевів із картки вбитої 3000 рублів, забрав ноутбук і телефон, і втік до подруги в Кемерово. Дорогою він розсилав друзям фотографії дівчини і повідомлення про злочин.

«Мені були потрібні гроші, мені була потрібна доза...», – писав він друзям.

Згодом зловмисник розповів, що вбив дівчину після перепалки, оскільки вона не давала йому грошей.

У серпні 2022 року суд засудив його до 15 років колонії.

Телеграм-канали звернули увагу, що Хіжин зараз не тільки перебуває на волі, а й навчається в Петербурзі, у Балтійському державному технічному університеті «Воєнмех».

Про це стало відомо з публікації вишу від 2024 року про зустріч ректора Олександра Шашуріна зі «студентським активом». Там же він нагородив Федора Хіжина як «учасника СВО» – «за внесок і зусилля в захист і обороноздатність країни».

«Їхня самовідданість і стійкість надихають нас на нові досягнення», – сказано в публікації «Воєнмеха».

Коли саме Хіжин пішов на війну і був помилуваний Путіним, невідомо. Однак ще 2023 року він подавав апеляцію на пом'якшення вироку, яку суд відхилив.

Раніше російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям.

Також двічі судимий за вбивство окупант розповів, як пішов визволяти Україну від НАТО.