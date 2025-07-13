Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди
Федір Хіжин під час суду
фото з відкритих джерел

Коли саме Хіжин пішов на війну і був помилуваний Путіним, невідомо

Наркоман, який убив 17-річну дівчину заради трьох тисяч рублів, пішов на війну і повернувся. Тепер він навчається у виші й отримує нагороди від ректора. Як повідомляє «Главком», історію розповідають російські Telegram-канали.

Так, у Новосибірську 2021 року трапилося моторошне вбивство. Тоді 19-річний Федір Хіжин жорстоко зарізав свою 17-річну дівчину. Він ударив її щонайменше 60 разів ножем – цілиу у голову, шию, обличчя, руки. Зробив він це все під дією мефедрону.

Після вбивства Федір перевів із картки вбитої 3000 рублів, забрав ноутбук і телефон, і втік до подруги в Кемерово. Дорогою він розсилав друзям фотографії дівчини і повідомлення про злочин.

«Мені були потрібні гроші, мені була потрібна доза...», – писав він друзям.

У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди фото 1

Згодом зловмисник розповів, що вбив дівчину після перепалки, оскільки вона не давала йому грошей.

У серпні 2022 року суд засудив його до 15 років колонії.

Телеграм-канали звернули увагу, що Хіжин зараз не тільки перебуває на волі, а й навчається в Петербурзі, у Балтійському державному технічному університеті «Воєнмех».

У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди фото 2

Про це стало відомо з публікації вишу від 2024 року про зустріч ректора Олександра Шашуріна зі «студентським активом». Там же він нагородив Федора Хіжина як «учасника СВО» – «за внесок і зусилля в захист і обороноздатність країни».

«Їхня самовідданість і стійкість надихають нас на нові досягнення», – сказано в публікації «Воєнмеха».

Коли саме Хіжин пішов на війну і був помилуваний Путіним, невідомо. Однак ще 2023 року він подавав апеляцію на пом'якшення вироку, яку суд відхилив.

Раніше російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям. 

Також двічі судимий за вбивство окупант розповів, як пішов визволяти Україну від НАТО. 

 

Читайте також:

Теги: фронт злочин вбивство гроші росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися
18 червня, 08:40
Путін: Удар був не по житлових кварталах у Києві
Путін пояснив, чому повбивав десятки мирних людей у Києві 17 червня
19 червня, 03:12
ЦНС: Російська влада прямо заявляє, що дітей із тимчасово окупованих територій мають намір інтегрувати в «русскій мір
Росія планує «перевиховати» українських дітей в «Артеку» – ЦНС
21 червня, 08:03
Російський бізнес-партнер родини Герусів, який працює на Путіна, й досі має бізнес в Україні
Російський бізнес-партнер родини Герусів, який працює на Путіна, й досі має бізнес в Україні
2 липня, 10:54
Красніков був чемпіоном світу з мотоперегонів
У Росії у ДТП загинув 20-разовий чемпіон світу
16 червня, 11:19
Інцидент стався на території Маловільшанської громади
На Київщині вулична сварка закінчилась смертельною різаниною
18 червня, 15:58
Ще два роки тому в районах столиці було визначено місця для розміщення мобільних укриттів
Законно встановити мобільні укриття не вийде. У Кличка відповіли на закид Ткаченка
2 липня, 15:16
Понад 2,5 тис. окупантів південного округу не отримали грошового забезпечення через відсутність документів про їхнє зарахування на службу
Росія не доплачує своїм військовим. ГУР викрив схеми окупаційного командування
9 липня, 10:14
КНДР має величезні запаси боєприпасів
Майже половина боєприпасів у РФ є північнокорейськими – розвідка
11 липня, 18:36

Соціум

Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені
Під час зустрічі випускників у США сталася стрілянина, є поранені
У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди
У Росії наркоман-убивця подався на фронт, а після повернення вступив у виш і отримує нагороди
На румунському пляжі виявлено уламок безпілотника
На румунському пляжі виявлено уламок безпілотника
Іспанський регіон охопили вуличні заворушення: відкрито «полювання на іноземців»
Іспанський регіон охопили вуличні заворушення: відкрито «полювання на іноземців»
Кремль у Сирії продає «хімікати для ядерної бомби» від Міноборони України – ГУР
Кремль у Сирії продає «хімікати для ядерної бомби» від Міноборони України – ГУР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2025
43K
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
27K
Прогноз магнітних бур на 13-15 липня: якою буде сонячна активність
14K
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
7123
В Україні очікується дуже високий стрибок температури повітря – Діденко

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua