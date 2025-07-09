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Росію визнано винною у збитті MH17: реакція Кремля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росію визнано винною у збитті MH17: реакція Кремля
Російські бойовики позують на тлі збитого боїнга рейсу МН17
фото: uainfo.org

Пєсков цинічно прокоментував рішення ЄСПЛ

РФ не збирається виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі України та Нідерландів проти Росії щодо катастрофи рейсу МН17, заявив представник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, це «нікчемні» рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Вважаємо їх нікчемними. Ось і все, що можна сказати», – прокоментував речник Кремля рішення ЄСПЛ.

Літак Boeing 777 було збито 17 липня 2014 року неподалік Торезу Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. Міжнародне розслідування встановило, що літак збито зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Незалежні дослідники довели, що він належав 53-й зенітній ракетній бригаді з Курська (РФ). 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі літака.

Нагадаємо, 9 липня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.

Судді Європейського суду з прав людини в Страсбурзі виносять рішення у чотирьох справах, порушених Україною та Нідерландами проти Росії, які охоплюють широкий спектр передбачуваних порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення з початку війни, включаючи збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу 17 і викрадення українських дітей. У середу найвищий європейський суд з прав людини виніс два рішення проти Росії.

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Теги: МН17 ЄСПЛ Дмитро Пєсков росія

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