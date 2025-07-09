Росію визнано винною у збитті MH17: реакція Кремля
Пєсков цинічно прокоментував рішення ЄСПЛ
РФ не збирається виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі України та Нідерландів проти Росії щодо катастрофи рейсу МН17, заявив представник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, це «нікчемні» рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
«Вважаємо їх нікчемними. Ось і все, що можна сказати», – прокоментував речник Кремля рішення ЄСПЛ.
Нагадаємо, 9 липня Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за трагедію 2014 року, яка забрала 298 життів. Сім'ї жертв катастрофи MH17 розглядають це рішення як важливу віху у своєму 11-річному прагненні до справедливості.
Судді Європейського суду з прав людини в Страсбурзі виносять рішення у чотирьох справах, порушених Україною та Нідерландами проти Росії, які охоплюють широкий спектр передбачуваних порушень прав людини під час повномасштабного вторгнення з початку війни, включаючи збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу 17 і викрадення українських дітей. У середу найвищий європейський суд з прав людини виніс два рішення проти Росії.
Читайте також: