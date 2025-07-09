Мер Луцька розповів про наслідки найбільшої атаки на місто та громаду

Внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів

Найбільш масована атака на Луцьк: Пошкоджено гаражі та підприємство, але без загиблих

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про найбільш масовану ворожу атаку на місто та громаду, яка відбулася сьогодні із застосуванням безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ігоря Поліщука.

За словами мера, внаслідок атаки зафіксовано загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів. Також виникла пожежа на території одного з підприємств міста. Решта пошкоджень наразі з'ясовуються.

Як зазначив Ігор Поліщук, «на щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає».

Нагадаємо, ніч на 9 липня вчергове видалась страшною для українців. Міста України здригались від вибухів, ворожі дрони атакували різні регіони.

Тривогу у Києві оголосили близько 23:00, трохи раніше сирени пролунали й на Київщині. Згодом тривога поширилась на більшість областей України. Цієї ночі вибухи лунали у Миколаєві, Запоріжжі, Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Луцьку та на Київщині.

Також відомо, що ворог вдарив по західних областях України. У Луцьку зайнялась пожежа, водночас наслідки ворожого обстрілу поки не відомі. На Київщині також зайнялась пожежа.