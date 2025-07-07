ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з боксу

У окупанта Сарімова залишилася дружина та двоє дітей

З перших днів російського повномасштабного вторгнення Сарімов брав участь у агресії проти України

Сили оборони знищили російського окупанта Дениса Сарімова. Про це повідомляє «Главком».

Денис Сарімов народився 24 жовтня 1984 року у місті Челябінськ (РФ). Професійно займався боксом, здобув розряд майстер спорту Росії з боксу.

З перших днів російського повномасштабного вторгнення брав участь у агресії проти України.

30 травня 2025 року в районі населеного пункту Троїцьке (Донецька область) окупант старший сержант Денис Сарімов у складі відділення штурмового взводу штурмової роти мотострілецького батальйону був ліквідований захисниками України.

У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, захисники України ліквідували російського окупанта Андрія Соболєва. Він був братом титулованого російського параспортсмена Віталія Соболєва. Віталій є майстром спорту Росії міжнародного класу, срібним призером Чемпіонату Європи з волейболу сидячи, членом збірної Росії та капітан збірної Бурятії з волейболу сидячи.

Срібну нагороду чемпіонату Європи з волейболу сидячи Віталій Соболєв здобув у 2021 році у Туреччині. На тому турнірі збірна Росії в 1/2 фіналу перемогла команду України.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.