Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти

У січні-червні Російська Федерація була найбільшим постачальником нафти в Індію

Міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія зможе задовольнити свої потреби в енергоресурсах завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції. Пре це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Міністр зазначив, що зʼявилося багато нових постачальників на ринку, таких як Гаяна, а також про доступні пропозиції від наявних виробників, включно з Бразилією та Канадою. «Я зовсім не стурбований. Якщо щось станеться, ми з цим впораємося», – сказав він.

Як зазначив чиновник, Індія диверсифікувала джерела поставок і збільшила кількість країн-постачальників приблизно з 27 до 40. У січні-червні Росія залишалася найбільшим постачальником нафти в Індію, забезпечуючи близько 35% всього імпорту. Далі йдуть Ірак, Саудівська Аравія, ОАЕ і США.

Обсяг імпорту російської нафти в Індію в першому півріччі трохи збільшився, при цьому майже його половина припала на приватні нафтопереробні компанії Reliance Industries Ltd і Nayara Energy. У разі перебоїв із поставками з Росії компанія Indian Oil Corp повернеться до колишньої схеми постачання, що діяла до української кризи, коли частка російських постачань до Індії становила менше ніж 2%.

Нагадаємо, вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

До слова, посли Європейського Союзу на етапі узгодження 18-го пакета санкцій проти Росії. Обмеження включатимуть зниження граничної ціни на російську нафту до $47 за барель, що на 15% нижче середньої ринкової ціни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що планує запровадити однакове мито на ввезення товарів зі 150 країн світу у розмірі 10-15%. В інтерв'ю телеканалу Real America's Voice він нагадав, що щодо низки країн уже визначився з тарифами.