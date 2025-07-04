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Під атакою дронів опинилась Москва та Підмосков’я (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Під атакою дронів опинилась Москва та Підмосков’я (відео)
фото з соцмереж

Столицю Росії після атаки затягнуло димом

Невідомі дрони сьогодні атакували столицю Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Наразі невідомо, що саме атакували дрони, проте над Москвою підіймається чорний дим.

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Також щось палає під Москвою – у місті Сергієв Посад.

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Нагадаємо, сьогодні вночі дрони атакували важливий для окупантів завод у Ростовській області.

До слова, сьогодні вночі Росія масовано вдарила ракетами по Києву та Київській області, у столиці виникло багато пожежі, є руйнування та постраждалі.

Станом на 04:00 відомо про такі наслідки ударів по столиці:

  • у Дніпровському районі уламки БпЛА впали у двір житлових будинків і на територію навчального закладу. Загоряння не зафіксовано;
  •  Солом’янському районі уламки впали на нежитлову забудову та територію гаражного кооперативу, що спричинило пожежу. Крім того, зафіксовано займання на території складських приміщень і в адміністративній будівлі;
  • у Святошинському районі уламки ворожого дрона пошкодили складські приміщення, внаслідок чого виникла пожежа. Також уламки впали у двір 16-поверхового житлового будинку – зайнялися автомобілі. У приватному секторі району також сталася пожежа через падіння уламків;
  • у Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків у кількох місцях на відкритій території. За попередніми даними, обійшлося без вибухів і загорянь;
  • у Шевченківському районі уламки пошкодили восьмиповерховий житловий будинок, який уже введено в експлуатацію, але ще не заселено. Пожежа виникла на першому поверсі. Крім того, сталося займання у приватному секторі.

Внаслідок атаки на столицю 19 постраждалих. 14 із них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

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Теги: дрон росія Москва війна

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