Нафтовий удар ЄС по Росії

ЄС посилює тиск на Росію: узгоджено нові санкції

Нарешті ЄС досяг згоди щодо 18-го пакету санкцій. Він був схвалений на рівні міністрів під час засідання Ради ЄС із загальних питань.

Рішення по 18-му пакету було досягнуто після того, як Словаччина змінила позицію. За словами прем’єр-міністра Фіцо, він отримав гарантії Єврокомісії з питання постачання і цін на газ, тому більше не вважає за доцільне блокувати рішення.

Водночас він підкреслив, що діалог про енергобезпеку Словаччини триває, тому не виключено, що сьогоднішня конструктивна позиція Братислави не є її остаточною згодою на припинення російського імпорту газу з кінця 2027. І в майбутньому експерименти Фіцо з блокуванням важливих рішень ЄС можуть повторитися.

Новий пакет передбачає зниження цінового порогу на російську нафту до $47.6 за барель, заборону операцій з 22 російськими банками, Російським фондом прямих інвестицій і його дочірніми компаніями. До санкційного списку включені додатково 105 суден «тіньового флоту».

Вашингтон поки що не приєднався до санкційних ініціатив Євросоюзу, зокрема до ключової інновації – нової ціни на російську нафту. Це може послабити їх ефективність.

Не слід очікувати негайного ентузіазму США і в питанні заборони на пряме та непряме використання газопроводів «Північний потік», що також включено до 18-го пакету. Адже це було зроблено у відповідь на обговорення можливостей продажу трубопроводів американським компаніям для відновлення їх роботи, що суперечить стратегічним планам ЄС.

Утім, розчарування президента США Трампа перспективами «мирної угоди» з Путіним може змінити підхід Вашингтона й у санкційній політиці. Адже ще одне табу – на продаж зброї Україні – вже знято, а витіснення Росії з європейського газового ринку може бути вигідне США, бо відкриє простір для збільшення поставок їхнього скрапленого газу.