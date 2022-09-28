Витік газу з «Північного потоку»: все, що наразі відомо 

Кремль заявляє про імовірний саботаж, а світ каже про диверсію на фоні енергетичної кризи в Європі та газового терору Москви

У ніч проти 26 вересня сталася аварія на газовому трубопроводі «Північний потік». Оператор «Північного потоку–2» повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до 7. Попри те, що газопровід так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів газу – за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Як згодом стало відомо, оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Що каже РФ

Наразі в Росії не встановили причини витоку газу з труб «Північного потоку». Проте у Кремлі «не виключають можливості саботажу».

«Не можна виключати жодного варіанту», – заявляв речник російського президента Дмитро Пєсков.

Що каже світ

Офіційні особи Німеччини та Данії заявили – поки не зрозуміло, що викликало витік газу, проте розслідування триває. Водночас влада Німеччини намагається визначити причину витоків у двох газопроводах «Північного потоку», писало The New York Times. У повідомленні йдеться, що жоден з газопроводів не працював, але обидва були заповнені газом, коли відбулося різке падіння тиску. Це могло бути викликане тільки витоком.

«Мали бути великі діри, інакше тиск не впав би так швидко. Іншого пояснення цьому немає», –сказала представниця німецького мережевого агентства Фіете Вульф.

Водночас морське управління Данії заявило, що витік газу стався біля узбережжя данського острова, і видало навігаційне попередження для цього району.

Що каже оператор газопроводу

Згідно з повідомленням Nord Stream, три морських газопроводи, що пролягають дном Балтійського моря, за один день зазнали «безпрецедентного» збитку. Наразі жоден з трубопроводів не працює, проте там міститься певна кількість запечатаного всередині газу.

За інформацією від швейцарського оператора Nord Stream AG, поки що неможливо оцінити, коли вдасться відновити роботу системи газової мережі.

Шведська поліція заявляє, що почала попереднє розслідування за фактом можливої диверсії у справі про витоки на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі. Перед цим сейсмологи зі Швеції та Данії заявили, що зафіксували потужні вибухи в районах, де були виявлені витоки газу.

Представник шведської поліції 27 вересня заявив, що правоохоронці «підготували звіт і класифікували злочин як грубу диверсію».

Політичні передумови

Слід зазначити, що витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ із Норвегії надходитиме до Польщі. Як відомо, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Ці витоки викликали занепокоєння щодо можливої диверсії на тлі побоювань з приводу енергетичної кризи в той час, як західні країни відмовляються від Росії як постачальника газу у відповідь на повномасштабне неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати поки не підтвердили повідомлення про те, що витік міг бути результатом нападу або диверсії. Представник Ради національної безпеки заявив, що Сполучені Штати готові надати підтримку європейським партнерам у розслідуванні витоків.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що витік газу, ймовірно, є результатом «терористичної атаки», здійсненої Москвою. На думку радника Банкової, інцидент – акт агресії Росії проти ЄС, найкращою відповіддю на який має бути надання Україні танків.

«Масштабний «витік газу» – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для України. Особливо німецькі... », – йдеться в дописі.

Як відомо, Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік –1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі.

Тим часом Центральне розвідувальне управління США ще влітку попереджало німецький уряд про можливі диверсії на газопроводах «Північний потік».

До слова, напередодні, 27 вересня, біржова ціна газу в Європі знову сягнула майже 2 тис. євро за тисячу кубометрів. Ціни злетіли на тлі повідомлень про безпрецедентні пошкодження на газопроводі «Північний потік», який транспортує газ із Росії до Європи.