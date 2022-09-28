Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЦРУ попереджало Німеччину про диверсії на «Північних потоках» – ЗМІ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЦРУ попереджало Німеччину про диверсії на «Північних потоках» – ЗМІ
Сталася аварія на обох нитках «Північного потоку»
фото з відкритих джерел

У Німеччині намагаються визначити причетність до пошкодження газопроводів з боку усіх потенційних зловмисників

Центральне розвідувальне управління США ще влітку попереджало німецький уряд про можливі диверсії на газопроводах «Північний потік». Про це пише Spiegel з посиланням на власне джерело в Бундесвері.

За інформацією видання, у липні ЦРУ повідомляло офіційний Берлін, який отримував російський газ через «Північні потоки», про потенційні диверсії, пов’язані з ними. Більше того, загрозу атак на мережу трубопроводів та підводних кабелів у Балтійському та Північному морях розглядали у Німеччині ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. 

«Глобальні підводні мережі є надзвичайно важливими для енергопостачання, а також для стабільності роботи інтернету, але, попри їхню значущість, вони, як і раніше, погано захищені від атак чи актів саботажу», – сказав виданню неназваний представник Бундесверу.

Він зазначив, що зараз у Німеччині намагаються визначити причетність до пошкодження газопроводів з боку усіх потенційних зловмисників. Зокрема, розглядається варіант з диверсією росіян, які таким чином намагаються посилити тиск на Європу перед наближенням опалювального сезону. Для цього експерти вже вивчають супутникові знімки руху морських суден РФ у Балтійському морі. 

Джерело стверджує, що атака на «Північні потоки» могла бути здійснена лише із залученням для цього «сил спецпризначення», наприклад, морських водолазів або підводного човна для встановлення на трубах вибухових пристроїв чи невеликих мін.

В Бундесвері поки не знають, чи могли бути причетними до диверсії Україна або Росія. Але в Берліні сумніваються, що українські спецслужби здатні вчинити таку диверсію технічно. Крім того, політичні наслідки для Києва у разі виявлення причетності до події були б вкрай негативними. Що ж стосується Росії, то технічно вона могла б здійснити підрив трубопроводів, а потім звинуватити в диверсії інші сторони, але ця версія потребує доказів. 

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.

Читайте також:

Теги: Північний потік Північний потік-2 Німеччина аварія росія ЦРУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На російському газопроводі, який наразі не працює, різко впав тиск
На російському газопроводі «Північний потік-2» сталася аварія
26 вересня, 16:49
Ціни на газ зросли після новин про аварії на «Північному потоці»
Після аварій на «Північному потоці» ціни на газ різко пішли вгору
Вчора, 18:25
Сейсмологічний центр Швеції зареєстрував вибухи у місцях прориву газопроводів
Аварії на «Північному потоці»: Швеція зафіксувала вибухи в районах витоку газу
Вчора, 17:48

Економіка

ЦРУ попереджало Німеччину про диверсії на «Північних потоках» – ЗМІ
ЦРУ попереджало Німеччину про диверсії на «Північних потоках» – ЗМІ
Після аварій на «Північному потоці» ціни на газ різко пішли вгору
Після аварій на «Північному потоці» ціни на газ різко пішли вгору
Яких втрат зазнає економіка РФ через мобілізацію: оцінка Bloomberg
Яких втрат зазнає економіка РФ через мобілізацію: оцінка Bloomberg
Аварії на «Північному потоці»: Швеція зафіксувала вибухи в районах витоку газу
Аварії на «Північному потоці»: Швеція зафіксувала вибухи в районах витоку газу
Прорив «Північного потоку»: з’явилися фото та відео з місця аварії
Прорив «Північного потоку»: з’явилися фото та відео з місця аварії
«Епоха домінування Росії завершується». Польща відкрила газопровід із Норвегії
«Епоха домінування Росії завершується». Польща відкрила газопровід із Норвегії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Кремль придумав, куди відійдуть загарбані території України після анексії 
64K
Кремль роз'яснив нові умови переговорів з Україною
49K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
42K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
41K
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
36K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу

Новини

До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
26 вересня, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
26 вересня, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту