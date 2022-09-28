ЦРУ попереджало Німеччину про диверсії на «Північних потоках» – ЗМІ

У Німеччині намагаються визначити причетність до пошкодження газопроводів з боку усіх потенційних зловмисників

Центральне розвідувальне управління США ще влітку попереджало німецький уряд про можливі диверсії на газопроводах «Північний потік». Про це пише Spiegel з посиланням на власне джерело в Бундесвері.

За інформацією видання, у липні ЦРУ повідомляло офіційний Берлін, який отримував російський газ через «Північні потоки», про потенційні диверсії, пов’язані з ними. Більше того, загрозу атак на мережу трубопроводів та підводних кабелів у Балтійському та Північному морях розглядали у Німеччині ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

«Глобальні підводні мережі є надзвичайно важливими для енергопостачання, а також для стабільності роботи інтернету, але, попри їхню значущість, вони, як і раніше, погано захищені від атак чи актів саботажу», – сказав виданню неназваний представник Бундесверу.

Він зазначив, що зараз у Німеччині намагаються визначити причетність до пошкодження газопроводів з боку усіх потенційних зловмисників. Зокрема, розглядається варіант з диверсією росіян, які таким чином намагаються посилити тиск на Європу перед наближенням опалювального сезону. Для цього експерти вже вивчають супутникові знімки руху морських суден РФ у Балтійському морі.

Джерело стверджує, що атака на «Північні потоки» могла бути здійснена лише із залученням для цього «сил спецпризначення», наприклад, морських водолазів або підводного човна для встановлення на трубах вибухових пристроїв чи невеликих мін.

В Бундесвері поки не знають, чи могли бути причетними до диверсії Україна або Росія. Але в Берліні сумніваються, що українські спецслужби здатні вчинити таку диверсію технічно. Крім того, політичні наслідки для Києва у разі виявлення причетності до події були б вкрай негативними. Що ж стосується Росії, то технічно вона могла б здійснити підрив трубопроводів, а потім звинуватити в диверсії інші сторони, але ця версія потребує доказів.

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування. У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.