Канцлер Німеччини повідомив, чи відбудеться запуск «Північного потоку–2»

«Нестачі газу в Європі немає»

Процес сертифікації та запуску російського газопроводу «Північний потік–2» завершений. У Росії є інші можливості для поставок газу в Європу. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час огляду турбіни Siemens для «Північного потоку», передає Welt.

«Процес сертифікації був завершений зі зрозумілих причин», – відповів канцлер на заклики запустити «Північний потік–2».

Він зазначив, що у «Північного потоку–1» є достатньо потужності для збільшення поставок і тому «нестачі газу в Європі немає».

Нагадаємо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер після поїздки в Москву закликав уряд ФРН вирішити газовий дефіцит за рахунок запуску російського газопроводу «Північний потік–2».

Як відомо, РФ використовує газ задля енергетичного шантажу Європи. Як відомо, із кінця липня російський «Газпром» із 27 липня скоротив постачання газу «Північним потоком» вдвічі – до 20% від пропускної потужності газогону.

Відтак газ в Європі виріс в ціні більше як на 12%.