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Прорив «Північного потоку»: з’явилися фото та відео з місця аварії

Надія Клочко
glavcom.ua
Прорив «Північного потоку»: з’явилися фото та відео з місця аварії
Руйнування сталися в один день одразу на трьох нитках морських газопроводів системи
фото: Forsvaret

Влада Данії не виключає, що причиною аварії на російських газопроводах могла стати диверсія

Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні.

Довкола місць, де зафіксовано витік газу, встановили заборонні зони для безпеки судноплавства та повітряного руху. Туди відправили фрегат Absalon та природоохоронне судно Gunnar Thorson, які мають взяти проби для моніторингу якості води.

Розгерметизація на обох газопроводах «Північний потік» сталась 26 вересня. Її причина досі не встановлена.

Прорив «Північного потоку»: з’явилися фото та відео з місця аварії фото 1
Прорив «Північного потоку»: з’явилися фото та відео з місця аварії фото 2

Влада Німеччини розпочала розслідування, але в обох випадках воно ускладнене необхідністю спуску на морське дно, повідомило місцеве видання Der Tagesspiegel з посиланням на поінформоване джерело. Посадові особи Данії та Польщі вважають, що йдеться про диверсію.

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що одночасне пошкодження трьох з чотирьох ниток «Північних потоків» навряд чи можна вважати збігом.

«Ми не можемо виключити диверсію, але зараз надто рано робити висновки», – сказала вона.

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Додамо, що у польському Гданську 27 вересня відкрили газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід покладе край добі домінування Росії. 

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Теги: Північний потік Північний потік-2 газ росія Данія

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