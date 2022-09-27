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Після аварій на «Північному потоці» ціни на газ різко пішли вгору

Надія Клочко
glavcom.ua
Після аварій на «Північному потоці» ціни на газ різко пішли вгору
Ціни на газ зросли після новин про аварії на «Північному потоці»
фото з відкритих джерел

Експерти вказують, що аварії на російських газопроводах можуть бути дуже вигідними «Газпрому»

Сьогодні, 27 вересня, біржова ціна газу в Європі знову сягнула майже 2 тис. євро за тисячу кубометрів. Ціни злетіли на тлі повідомлень про безпрецедентні пошкодження на газопроводі «Північний потік», який транспортує газ із Росії до Європи. Про це свідчать дані торгів на найбільшому європейському торговому хабі у Нідерландах.

Вартість тисячі кубометрів газу під час торгів підскочила на 11,88% і сягнула $1922,57. При цьому під час попередньої торгової сесії, 26 вересня, ціна газу становила близько $1720. Інвестори та спекулянти побоюються, що аварія на газопроводі може збільшити ризики для енергетичної безпеки Європи та посилити і так серйозний дефіцит енергоносіїв у регіоні.

Російський експерт з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін висловив упевненість, що ситуація може бути вигідна російській компанії «Газпром», яка тепер зможе списати скорочення постачання газу до Європи на форс-мажорні обставини та уникнути багатомільйонних штрафів у судах.

«Сторону, якій це вигідно, можу одразу назвати – це «Газпром», якому потрібне виправдання для того, щоб не платити неустойку за зрив постачання газу у рамках контрактів. Оскільки немає форс-мажорних обставин, припинення поставок через політику не сприймається як причина і потрібно буде платити мільярди євро чи доларів, це вже як доведеться. Отже, зацікавлена сторона тут «Газпром», – заявив експерт у розмові з російськими ЗМІ. 

Зазначимо, що Збройні сили Данії опублікували фото та відео з місця витоку газу на «Північному потоці». За даними данських військових, пошкодження на обох нитках «Північного потоку» сталося на північному заході від острова Борнгольм, а на одній з ниток «Північного потоку-2» – на півдні. Влада Данії не виключає, що причиною витоку газу може бути диверсія.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію. На думку представника Банкової, аварія на газопроводі є «спланованим Росією терактом», і таким чином РФ хоче дестабілізувати економічну ситуацію у Європі та викликати паніку перед зимою.

Своєю чергою прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія глибоко стурбована ситуацією на газопроводах.

«Справді, значно впав тиск, і це справді безпрецедентна ситуація, яка потребує термінового розгляду. Ми надзвичайно стурбовані цими новинами», – сказав Пєсков журналістам.

Нагадаємо, раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

За день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи

Як відомо, газопровід «Північний потік-2» із Росії до Німеччини було добудовано восени 2021 року, але так і не запущено. 22 лютого Німеччина зупинила процес його запуску у відповідь на визнання Росією незалежності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР».

Водночас газопровід «Північний потік» продовжував роботу і після початку російського збройного вторгнення в Україну.

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Теги: аварія росія Газпром газ Північний потік-2 Північний потік

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