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Швейцарія дозволила почати процедуру конфіскації заморожених активів оточення Януковича

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Швейцарія дозволила почати процедуру конфіскації заморожених активів оточення Януковича
Активи оточення Януковича залишатимуться замороженими до остаточного рішення щодо конфіскації
фото з відкритих джерел

Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди

Уряд Швейцарії у середу дозволив розпочати процедуру конфіскації заморожених активів оточення експрезидента України Віктора Януковича на загальну суму понад 130 млн швейцарських франків (понад $140,5 млн). Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

«На своєму засіданні 15 лютого 2023 року Федеральна рада вирішила розпочати адміністративне провадження щодо конфіскації активів, заморожених у Швейцарії після української революції в лютому 2014 року. Процедура конфіскації у Швейцарії застосовуватиметься до всіх активів, які підлягають конфіскації, на загальну суму понад 130 млн швейцарських франків. Цим кроком Швейцарія підтримує Україну», – йдеться у заяві.

Зазначається, що це рішення абсолютно не пов’язане з санкціями проти Росії, прийнятими у 2022 році. Таким чином Федеральна рада доручила Федеральному департаменту фінансів (FDF) відкрити низку проваджень щодо конфіскації у Федеральному адміністративному суді (FAC). Метою провадження є конфіскація активів політично значущих осіб та їхніх близьких спільників, які, ймовірно, мають незаконне походження. Фігурантів пов’язували з колишнім президентом України Януковичем, який втік з країни у лютому 2014 року під час Революції гідності.

Невдовзі після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України у 2022 році Федеральна рада почала розгляд справ, у яких може бути розпочато провадження щодо конфіскації згідно із Законом про іноземні незаконні активи (FIAA). 25 травня 2022 року вона доручила FDF розпочати перше провадження щодо конфіскації приблизно 100 млн швейцарських франків, а пізніше – ще 30 млн швейцарських франків, у результаті чого загальна сума активів, що підлягають конфіскації, перевищила 130 млн швейцарських франків.

Активи залишатимуться замороженими до остаточного рішення системи адміністративного правосуддя Швейцарії щодо конфіскації. Будь-яке майно, яке буде остаточно конфісковано, буде повернуто українському народу відповідно до міжнародної угоди. Процедура конфіскації активів застосовується лише у виняткових випадках, наголошується у заяві. Закон уповноважує систему адміністративного правосуддя Швейцарії конфіскувати активи політично значущих осіб, але лише за суворих умов.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія встановила стелю цін на російські нафтопродукти.

Теги: Віктор Янукович війна росія Україна

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