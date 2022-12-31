Зрадник Царьов несподівано відкрив правду про Януковича

Активний регіонал змінив політичний курс

Підозрюваний у держзраді екснардеп та екскандидат у президенти Олег Царьов, який був активним регіоналом, несподівано змінив політичний курс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Царьов перебував у партії Януковича, допомагав йому прийти до влади та підтримував аж до революції у 2014 році, а тепер пише, що люди Януковича були дурнями, злодіями та зрадниками.

Царьов називав противників Януковича нацистами, радикалами, американськими агентами тощо. Нині ж у своєму дописі називає регіоналів корупціонерами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Олег Царьов визнав провал планів Кремля щодо захоплення України. Скандальний Царьов також зізнався, що брав участь у вторгненні, але ніколи не знав остаточних деталей. Крім того, він вважає, що російська армія «думала, що все буде легко» і «не розуміла», що українці чинитимуть опір.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам. Ексрегіоналу і колишньому псевдоспікеру «парламенту Новоросії» загрожує довічне позбавлення волі.

19 травня СБУ затримала брата Царьова, який планував диверсії у східних регіонах.

6 грудня СБУ довела вину брата Царьова у тероризмі. За матеріалами Служби безпеки його засуджено до п’яти років ув’язнення.