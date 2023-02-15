Швейцарія встановила стелю цін на російські нафтопродукти

Ціна на бензин, дизельне пальне або гас обмежена на рівні 100 дол. за барель

Швейцарія відсьогодні, 15 лютого, впроваджує стелю цін на російські нафтопродукти. Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

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«Федеральна рада сьогодні узгодила свій режим санкцій щодо сирої нафти та нафтопродуктів з Росії з останнім пакетом санкцій, ухваленим Європейським Союзом. Нові заходи набувають чинності о 18:00 15 лютого 2023 року», – йдеться у заяві.

Зазначається, що у відповідь на порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України 4 лютого ЄС запровадив граничні ціни на нафтопродукти з Росії. У той же час ЄС також адаптував відповідні перехідні положення. Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) ухвалив обмеження ціни на російську сиру нафту 8 грудня 2022 року. Зараз Федеральна рада також ухвалила нові перехідні положення та обмеження цін на нафтопродукти з Росії з 15 лютого.

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«Послуги, що сприяють торгівлі, посередництву та транспортуванню таких продуктів, як мазут із Росії, тепер дозволені лише за умови, якщо ціна не перевищує 45 дол. за барель. Ціна на бензин, дизельне пальне або гас обмежена на рівні 100 дол. за барель. Метою цих положень є пом’якшення несприятливих наслідків для постачання енергоресурсів до третіх країн і зниження цінових стрибків, спричинених збройною агресією Росії проти України, а також обмеження доходів Росії від нафти», – наголошується у заяві.

Нагадаємо, 4 лютого Рада ЄС офіційно затвердила стелю цін на російські нафтопродукти.