Суд забрав у сина Януковича купу майна: новий поворот у резонансній справі

Із 2006 року, коли Віктор Янукович став прем'єром, його син Олександр різко збагатів

Апеляція визнала: Олександр Янукович почав заробляти перші мільйони, коли батько був прем’єр-міністром України

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила нове рішення у справі про стягнення активів президента-втікача Віктора Януковича у дохід держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 4 січня.

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Міністерство юстиції оскаржило рішення Вищого антикорупційного суду, який відмовився стягувати нерухоме і рухоме майно сина експрезидента Олександра Януковича. Пояснення були такими: Мін’юст не надав доказів, що Янукович-молодший не мав можливостей власним коштом купувати майно.

Водночас із такими аргументами не погодилася апеляційна інстанція. Зокрема, проаналізувала доходи Олександра Януковича за 2004-2014 роки. Як виявилося, у 2004 році його заробітки становили 19,4 тис. грн, 2005-ому – 18,9 тис. грн.

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А ось із 2006 року Олександр Янукович різко збагатів: 2006 рік – 14,2 млн грн доходів, 2007 рік – 174,9 млн грн, 2008 рік – 101,2 млн грн, 2009 рік – 394,4 тис. грн, 2010 рік – 331,9 млн грн, 2011 рік – 221 млн грн, 2012 рік – 139,6 млн грн, 2013 рік – 332,6 млн грн, 2014 рік – 1 млрд грн.

«Колегія суддів погоджується з доводами позивача, що зростання доходів Олександра Януковича та у зв`язку з цим можливість придбання нерухомого і рухомого майна була лише в періоди перебування Віктора Януковича на посадах прем’єр-міністра України та президента України», – сказано у постанові апеляції.

Отже, як зауважила апеляція, Віктор Янукович може опосередковано через Олександа Януковича вчиняти дії щодо набутих у власність його сином земельних ділянок та будівель, які на них розміщено; нежитлової будівлі корпусу «Сон у моря»; будиночка садівника; трьох нежитлових будівель загальною площею 443,3 кв. м і автомобіля Toyota Land Cruiser 100, 2007 року випуску. Тому вказане майно суд вирішив стягнути у дохід держави.

Крім цього, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге відмовила Мін’юсту у конфіскації квартири площею 148,50 кв. м, яку в 2012 році придбала співмешканка Януковича Любов Полєжай. На думку Феміди, попри те, що Полєжай з 2002 року працювала офіціанткою у держрезиденції «Межигір`я», а з 2005 року спільно мешкала з Віктором Януковичем, права на спірну квартиру також має донька Полєжай. Якщо стягувати житло на користь держави, це спричинить порушення прав доньки співмешканки Януковича, яка не була долучена до участі у справі як третя особа. З цих підстав суд відмовився стягувати квартиру, куплену Полєжай, у дохід держави.

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Рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду є остаточним та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Додамо, що в цілому антикорупційний суд підтримав позицію Мін’юсту щодо стягнення майна Віктора Януковича у дохід держави. Із найбільш відомих активів – резиденція «Межигір’я», готельно-ресторанний комплекс у Сухолуччі під Києвом, квартира на Оболонській набережній, понад 31 млн грн і майже $85 тис., судно, декілька машиномісць, низка історико-культурних та матеріальних цінностей (537 одиниць), серед яких – оригінали картин, старовинні ікони, релігійні книги, у тому числі «Євангеліє», видане 1628 року; зброю, вироби зі срібла та багато іншого.