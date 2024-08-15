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Убивця косметичних гігантів. Тальк поставив на межу виживання Avon та Johnson & Johnson

Ірина Озтурк glavcom.ua
Убивця косметичних гігантів. Тальк поставив на межу виживання Avon та Johnson & Johnson
Відразу дві популярні світові компанії потерпають від масових скарг споживачів
колаж: glavcom.ua

Відразу дві глобальні компанії заявили про банкрутство на тлі численних судових позовів від споживачів, що скаржаться на наслідки використання пудри та присипки

Компанія Avon Products, яка володіє косметичним брендом Avon, подала заяву про банкрутство. Це було зроблено для того, щоб упоратися з позовами від людей, які запевняють, що талькова продукція компанії шкодить здоров'ю. Втім, Avon не єдина постраждала від талькового скандалу. «Главком» зібрав все, що відомо про проблеми із цією продукцією і наслідками, які вони провокують для всесвітніх косметичних гігантів.

Раніше суди США кілька разів визнавали провину Avon Products Inc. у тому, що присутність тальку у складах його продуктів ставала причиною раку. Загалом понад 380 судових позовів подали на компанію.

Як пише The Guardian за версією позивачів, виробник не попередив клієнтів, що її косметика може викликати рідкісні види раку через залишкові концентрації азбесту у складі тальку. Avon наполягає, що її продукти не завдають шкоди, але компанія не здатна нести витрати на судові розгляди і покривати інші борги. Як зазначає газета, сума зобов'язань компанії перевищила $1 млрд, із них $78 млн – на компенсацію позивачам. 

Avon вже витратила $225 млн на захист від позовів

Директор з реструктуризації Avon Products Філіп Гунд заявив, що компанія вже витратила $225 млн на захист від позовів про шкоду здоров'ю і виплату для врегулювань суперечок. Тепер виробник не має «достатньої ліквідності для ведення судових розглядів та/або врегулювання» справ.

Скандал із тальковою продукцією призвів до банкрутства Avon
Скандал із тальковою продукцією призвів до банкрутства Avon

Avon Products наполягає на тому, що її продукція не завдає шкоди, але очікує, що кількість позовів буде тільки зростати, якщо не буде остаточного рішення. Незважаючи на це, подача заяви про банкрутство не впливає на діяльність Avon за межами США, йдеться у матеріалі.

Раніше суди в США кілька разів визнавали Avon винною у тому, що тальк у косметичній продукції ставав причиною ракових захворювань. Уточнюється, що Avon Products не розповсюджує свою продукцію в США з 2016 року, проте залишається материнською компанією для підрозділів бренду, які розташовані в інших країнах.

5 липня Міжнародне агентство з вивчення раку при Всесвітній організації охорони здоров'я визнало тальк потенційно канцерогенною речовиною. Зокрема, експерти наголосили на регулярних згадках про зростання захворюваності на рак яєчників у жінок, які самостійно повідомили про використання присипки для тіла. У доповіді наводяться посилання на експерименти, за підсумками яких у піддослідних щурів після обробки тальком збільшувалася частота злоякісних новоутворень. Наукового консенсусу щодо впливу тальку на здоров'я людини наразі немає. Медичний регулятор США вважає цю речовину канцерогеном. Азбест може потрапляти до складу тальку через геологічну близькість мінералів, проте виробники тальковмісних товарів наполягають на чистоті своєї продукції. 

Як зазначалося, компанія з 2016 року не продає косметику в США, а 2020 року американський бізнес викупив бразильська компанія Natura. Згідно із заявою про банкрутство, активи Avon Products будуть виставлені на продаж. Таким чином, Natura запропонує купити ці активи за $125 млн, якщо не буде вкращих пропозицій. Крім того, бразильська компанія може списати $530 млн свого боргу та надати додаткові $43 млн для фінансування банкрутства.

Як і де працює Avon зараз

Зазначимо, що в січні 2024 року Avon Products, яка здійснює діяльність у більш ніж 140 країнах, піддалася критиці за те, що продовжує вести бізнес у Росії. Avon передумала виходити з російського ринку, хоча ще навесні 2022 року оголосила про припинення інвестицій у бізнес у країні-агресорі.

Журналісти ВВС виявили, що компанія набирає нових торгових агентів у Росії і продовжує виробництво на великому заводі в Московській області. 

Що стосується України, то якщо ще 10 років тому продукти цього гіганта косметичного мас-маркету були майже в кожної українки, то у 2024 році мало хто згадує про існування Avon.

Консультанти, які рекламували продукцію, нав’язували каталоги і навіть вербували людей у команду реалізаторів товарів відійшли у минуле.

На українському ринку за останні 10 років з’явилося безліч нових брендів, причому вітчизняних. Популярності набули не гігантські світові корпорації, а локальні невеликі компанії з обмеженим асортиментом, але якісними товарами.

Ще один тальковий скандал 

Avon Products – не перша компанія, яка подала заяву про банкрутство, щоб впоратися з позовами, пов'язаними із продажем талькової продукції. Так, за даними The Telegraph,  шквал позовів на тему тальку також накрив іншого гіганта Johnson & Johnson. За непідтвердженими даними, компанія готується укласти мирову угоду з позивачами на суму понад $6 млрд.

У результаті розгляду позивачі вже отримали кілька великих виплат. Зокрема, компанія виплатила компенсацію на суму близько $2 млрд на користь 22 жінок, які подавали колективний позов.

Вони стверджували, що через дитячу присипку Johnson's Baby Powder на основі тальку у них розвинувся рак яєчників через присутність у товарі канцерогенного азбесту. Компанія назвала претензії «надуманими» . Місцеві органи розпочали розслідування проти Johnson & Johnson у 42 штатах. Продажі присипки було припинено по всьому світу.

Johnson & Johnson стикається з новими судовими позовами, пов’язаними з продуктами на основі тальку
Johnson & Johnson стикається з новими судовими позовами, пов’язаними з продуктами на основі тальку
Peter Dazeley

Johnson & Johnson вже вдруге подала заяву про банкрутство, але суддя у США відхилив цей запит. Таким способом бренд намагається уникнути відповідальноcті за 61 тис. позовів від людей з усього світу через дитячу присипку на основі тальку.

Читайте також: Компанія Avon оголосила про банкрутство в США
Теги: бізнес продукти суддя фінансування розслідування

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