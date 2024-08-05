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Справа про замах на Шефіра. Правоохоронці повідомили, чи є підозрювані

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа про замах на Шефіра. Правоохоронці повідомили, чи є підозрювані
У вересні 2021 року на колишнього першого помічника глави держави невідомі скоїли замах
фото з відкритих джерел

Резонансний злочин розслідується вже третій рік

На запити «Главкома» Офіс генпрокурора і Національна поліція повідомили, що злочин про замах на вбивство колишнього першого помічника президента Сергія Шефіра наразі не розкрито. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Хто стріляв у Шефіра? Нові деталі загадкової справи».

Нацполіція відмовилася повідомити інші подробиці, посилаючись на те, що це може зашкодити слідству.

Справа про замах на Шефіра. Правоохоронці повідомили, чи є підозрювані фото 1
Національна поліція у відповіді на запит повідомила, що злочин трирічної давними не розкрито
Національна поліція у відповіді на запит повідомила, що злочин трирічної давними не розкрито
фото: glavcom.ua

Натомість Офіс генпрокурора уточнив, що наразі у кримінальному провадженні жодній особі не оголошено підозри.

Справа про замах на Шефіра. Правоохоронці повідомили, чи є підозрювані фото 2
Офіс генпрокурора уточнив, що наразі у кримінальному провадженні жодній особі не оголошено підозри
Офіс генпрокурора уточнив, що наразі у кримінальному провадженні жодній особі не оголошено підозри
фото: glavcom.ua

Крім цього, «Главкому» стала відома ще одна суттєва деталь. Нацполіція аналізувала можливий зв’язок зі справою Сергія Шефіра ще однієї історії про замах. Мова про розслідування обстрілу помічника нардепа VIII скликання Юрія Одарченка Андрія Федоренка, яке трапилося у жовтні 2018 року. Федоренко, будучи власником агропідприємства «Славута Юг», їхав автівкою з двома охоронцями. На автодорозі Херсон-Керч його машину заблокував «Лексус 470», з якого невідомі здійснили постріли у бік помічника нардепа. Тоді Федоренка було поранено у спину, його охоронця – у ногу. Тоді поліція оперативно розкрила цей злочин і вийшла на виконавців і замовника. 

Нацполіція аналізувала можливу причетність до замаху на Шефіра виконавця та замовника подібного гучного злочину проти помічника нардепа VIII скликання Юрія Одарченка Андрія Федоренка
Нацполіція аналізувала можливу причетність до замаху на Шефіра виконавця та замовника подібного гучного злочину проти помічника нардепа VIII скликання Юрія Одарченка Андрія Федоренка
скріншот із судового реєстру

Додамо, що президент Володимир Зеленський по гарячих слідах розцінив замах на Шефіра як сигнал для себе і обіцяв, що «відповідь буде сильною».

Нагадаємо, що вранці 22 вересня 2021 року у передмісті Києва. На той час перший помічник Зеленського разом із водієм на «кварталівській» автівці Audi А8L виїхали з котеджного містечка у селі Іванковичі на Київщині, де й проживав Шефір. На дорозі між селами Ходосівка та Кременище невідома особа вчинила замах на вбивство першого помічника президента: кілер стріляв із лісосмуги зі зброї калібру 7,62 мм. Кулі поцілили у бік водія, який дістав легкі поранення ноги. Всього, слідство знайшло поблизу місця обстрілу 18 гільз.

Сам Шефір залишився цілим і неушкодженим. У день замаху Офіс президента заявив: напад на Шефіра «можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів». Кому з олігархів Банкова адресувала це пояснення, невідомо. Однак відомо те, що Шефір дійсно був комунікатором між президентом і ключовими бізнесменами держави. Наприклад, за рік до замаху ЗМІ фіксували таємну зустріч Сергія Шефіра з Рінатом Ахметовим, яка відбулася у маєтку бізнесмена.

З початком великої війни історія про замах на Шефіра зникла зі ЗМІ. Час від часу з’являлися епізодичні згадки про інцидент, проте вони не стосувалися саме результатів розслідування. Наприклад, стало відомо, що компанія «Квартал 95» намагалася звільнити з-під арешту Audi А8L, на якій пересувався на той момент перший помічник президента у день замаху і яка була вилучена як речовий доказ.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання адвоката ТОВ «Квартал 95» і скасував арешт автомобіля Audi А8L, що визнано речовим доказом у резонансній справі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу від 22 грудня.

Читайте також: «Хто стріляв у Шефіра? Нові деталі загадкової справи»
Теги: слідство Офіс президента Сергій Шефір Квартал 95 злочин поліція розслідування Володимир Зеленський кілер напад поранення

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