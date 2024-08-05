В Україні різко зросли ціни на молочні продукти: скільки коштують наразі

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% склала 234,03 грн. за кг, що на 10,73 грн. більше (+4,6%) порівняно до попереднього місяця

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% в середньому коштує 440,08 грн/кг, що на 17,89 грн (+4%) більше ніж минулого місяця

В Україні зросли ціни на молочні продукти. Причиною стало скорочення виробництва молока, відключення електроенергії, перебої в роботі охолоджувального обладнання та псування готової продукції в торговельних мережах. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Наразі молоко пастеризоване жирністю 2,5% коштує 47,55 грн/кг, що на 57 копійок (+1%) більше порівняно до попереднього місяця і на 8,36 грн (+18%) більше порівняно до тогорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в середньому коштує 55,52 грн/кг, що на 22 копійок (+0,4%) більше ніж місяць тому і на 7,87 грн (+14%) дорожче ніж торік.

Сметана жирністю 15% в середньому коштує 132,92 грн/кг, що на 56 копійок (-0,4%) менше порівняно до попереднього місяця. Порівняно до минулого року сметана подорожчала на 19,85 грн (+15%).

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках, плівці чи в картонних коробках склала 94,29 грн/кг, що на 1,93 грн (+2%) більше ніж місяць тому і на 15,52 грн (+16%) більше ніж торік.

Вершкове масло жирністю від 72,5% до 73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 440,08 грн/кг, що на 17,89 грн (+4%) більше ніж минулого місяця і на 94,06 грн (+21%) дорожче ніж торік.

Георгій Кухалейшвілі припускає, що зростання цін на більшість молочних продуктів може бути пов’язаним зі скороченням постачання молочної продукції з молокопереробних підприємств до торговельних мереж внаслідок довготривалих відключень світла в умовах аномальної спеки в липні.

Зазначається, що сильна спека вплинула на перебої в роботі систем вентиляції на молочнотоварних фермах, що призвело до збільшення кількості теплових ударів у корів та зниження їх продуктивності.

Нагадаємо, що тростинний цукор (цукор-сирець) подешевшав до мінімуму за майже два роки через розпродаж на світових ринках. Зокрема, вартість контрактів впала на 2,5% до 17,64 цента за 0,45 кг, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.