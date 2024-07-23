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Угорщина поставила підніжку Україні, Гарріс іде у президенти: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Угорщина поставила підніжку Україні, Гарріс іде у президенти: головне за ніч
Гарріс починає підготовку до виборів
фото з відкритих джерел

Віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів для затвердження кандидатом у президенти

У ніч на 23 липня знову лунала повітряна тривога. Окупанти вдарили по Сумщині та Миколаївщині. В «Укренерго» прогнозують, що восени ситуація з відключеннями стабілізується. «Главком» зібрав головні новини ночі, щоб ви були в курсі подій. 

Удар по Сумщині та Миколаївщині

Вночі армія РФ завдала авіаудару по критичній інфраструктурі Шосткинської громади на Сумщині, повідомили в ОВА. На місці працюють всі служби. Попередньо, загиблих немає.

Вранці внаслідок артобстрілів міста Очаків у Миколаївській області четверо людей отримали поранення, серед них – двоє підлітків, повідомив керівник ОВА Кім. Пошкоджений багатоквартирний будинок.

Нардеп Андрій Жупанин пропустив засідання Верховної Ради через навчання у Лондоні (відео)

Народний депутат від головуючої партії «Слуга народу» Андрій Жупанин регулярно виїжджає за кордон на навчання до Лондонської школи бізнесу, де вступив у серпні 2022 року. Попри обмеження, що депутати не можуть залишати Україну для особистих справ, Жупанин щомісяця відвідує Лондон, пропустивши навіть пленарні засідання 18-20 червня. 

«Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні

В ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, а отже світло українцям не вимикатимуть. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив про позитивні зміни у ситуації з електропостачанням в Україні. За його словами, вже через декілька тижнів очікується покращення, пов'язане зі збільшенням обсягів генерації та завершенням ремонтних робіт на деяких енергоблоках.

Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні озброєнням

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі  не вдалося досягти узгодження щодо розблокування коштів Європейського фонду миру, який використовується для фінансування постачання зброї Україні.

Демократична партія обере кандидата в президенти США до 7 серпня

Демократична партія США планує визначити свого кандидата на посаду президента до 7 вересня цього року через онлайн-голосування. Цю новину повідомило The New York Times.

Віце-президент США Гарріс отримала достатню підтримку серед демократів, які голосують за висування кандидатів на пост президента від партій, передають CNN та Associated Press.

Теги: обмеження Дніпро відпочинок спека Угорщина партії фінансування навчання Сімпсони президент кордон Укренерго Камала Гарріс Daily Mail відео тривога Лондон депутат

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