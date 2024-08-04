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Українці відвойовують собі місце серед бізнесменів у Польщі – Gazeta

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Українці відвойовують собі місце серед бізнесменів у Польщі – Gazeta
Українське кафе-пекарня «Львівські круасани» у Варшаві
фото: Bloomberg

Кількість українських компаній у Польщі зростає, з 2022 року їх уже створено 60 тис.

Кількість українських компаній у Польщі зростає рекордними темпами. Як пише польське видання Gazeta з посиланням на офіційні дані, створено понад 60 тис. нових компаній, якими керують вихідці з України.

Польський економічний інститут підтверджує активне індивідуальне підприємництво з боку українських громадян, які приїхали до країни. До найпопулярніших галузей відносяться будівництво, інформаційно-комунікаційна діяльність та сфера послуг.

В останньому випуску Економічного тижневика Польського економічного інституту зазначається, що у першій половині 2024 року громадяни України створили кожну десяту нову компанію в країні. І 77% нещодавно зареєстрованої діяльності, що провадиться в Польщі іноземцями, належить саме українцям.

«Згідно з даними, 23% компаній, що були засновані в першій половині цього року, працюють у будівельній галузі, 19% – в галузі інформації та зв’язку та 12% – в іншій сфері послуг. Компанії, які відкривають чоловіки з України, найчастіше пов’язані з будівництвом, потім йдуть інформація та зв’язок. Також популярна транспортно-складська діяльність», – йдеться у публікації.

Трохи інша сфера бізнес-інтересів у жінок з України. Майже кожна третя компанія, якою керують українки, пов’язана зі сферою обслуговування. «Лише 11% підприємств, якими керують українки, пов'язані із інформацією, комунікацією та торгівлею», – пишуть польські журналісти.

Станом на кінець червня 2024 року кількість громадян України, які офіційно перебувають та мають страховку у Польщі, становила приблизно 771 тис. Майже 739 тис. з них офіційно працювали повний робочий день. «Для порівняння, у червні 2023 року на страховий облік перебувало приблизно 748 тис. українців, що означає зростання на 3%», – зазначає Gazeta.

До слова, біженці з України вже давно перестали бути «тягарем» для Європи і, навіть, роблять внесок у її економічне благополуччя. В Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінюють додатковий внесок українських біженців у щорічні темпи зростання ВВП Чехії, Польщі та Естонії в 1,2% на рік, а у ВВП Угорщини, Латвії, Словаччини, Литви та Румунії – майже в 0,8%. Навіть у Великій Британії він коливається на рівні 0,2%.  

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Теги: Польща бізнес українці робота праця біженці

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