Компанія Avon оголосила про банкрутство в США
Компанія намагається шляхом банкрутства врегулювати судові позови щодо тальку
Холдингова компанія Avon Products, яка володіє міжнародними правами на косметичний бренд Avon, подала заяву про банкрутство. Про це йдеться в пресрелізі компанії.
Причиною стали понад 380 судових позовів, у яких компанію звинувачують у використанні тальку, що спричиняє розвиток онкологічних захворювань.
Компанія звернулася до суду в Делавері, скориставшись главою 11 Кодексу США про банкрутство, щоб врегулювати ці судові позови. Avon зазначила в документах, що її активи та зобов’язання становлять від $1 до $10 млрд.
Avon Products наполягає на тому, що її продукція не завдає шкоди, але очікує, що кількість позовів лише зростатиме.
Avon Products володіє брендом за межами США, Канади і Пуерто-Рико. Там Avon належить LG Household & Health Care. Холдингова компанія не продає косметику в США з 2016 року, а у 2020-му американський бізнес викупила бразильська група Natura.
У межах заяви про банкрутство активи Avon Products будуть виставлені на продаж, і Natura запропонує купити їх за $125 млн за відсутності вищих пропозицій. Бразильська компанія спише $530 млн свого боргу та надасть додаткові $43 млн для фінансування банкрутства.
Нагадаємо, відома косметична компанія Johnson & Johnson вдруге подала заяву про банкрутство, але у п’ятницю суддя у США відхилив цей запит. Таким способом бренд намагається уникнути відповідальноті за десятки тисяч позовів від людей з усього світу через дитячу присипку на основі тальку, яка нібито викликає рак.
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