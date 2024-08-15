Компанія Avon оголосила про банкрутство в США

У межах заяви про банкрутство активи Avon Products будуть виставлені на продаж

Компанія намагається шляхом банкрутства врегулювати судові позови щодо тальку

Холдингова компанія Avon Products, яка володіє міжнародними правами на косметичний бренд Avon, подала заяву про банкрутство. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Причиною стали понад 380 судових позовів, у яких компанію звинувачують у використанні тальку, що спричиняє розвиток онкологічних захворювань.

Компанія звернулася до суду в Делавері, скориставшись главою 11 Кодексу США про банкрутство, щоб врегулювати ці судові позови. Avon зазначила в документах, що її активи та зобов’язання становлять від $1 до $10 млрд.

Avon Products наполягає на тому, що її продукція не завдає шкоди, але очікує, що кількість позовів лише зростатиме.

Avon Products володіє брендом за межами США, Канади і Пуерто-Рико. Там Avon належить LG Household & Health Care. Холдингова компанія не продає косметику в США з 2016 року, а у 2020-му американський бізнес викупила бразильська група Natura.

У межах заяви про банкрутство активи Avon Products будуть виставлені на продаж, і Natura запропонує купити їх за $125 млн за відсутності вищих пропозицій. Бразильська компанія спише $530 млн свого боргу та надасть додаткові $43 млн для фінансування банкрутства.

Нагадаємо, відома косметична компанія Johnson & Johnson вдруге подала заяву про банкрутство, але у п’ятницю суддя у США відхилив цей запит. Таким способом бренд намагається уникнути відповідальноті за десятки тисяч позовів від людей з усього світу через дитячу присипку на основі тальку, яка нібито викликає рак.