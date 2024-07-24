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Влада Польщі попередила про можливий наплив біженців з України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Влада Польщі попередила про можливий наплив біженців з України
фото з відкритих джерел

Через проблеми з електроенергією біженці вирушать до Польщі

З початку осені Росія значно посилила атаки на енергосистему України, що призвело до масштабних відключень світла та тепла по всій країні. Мільйони українців змушені жити в умовах постійних блекаутів, що створює нестерпні умови для проживання, особливо в зимовий період. Про це інформує  Bloomberg. 

«У нас є дуже чіткі сигнали про те, що через російську агресію восени і взимку може бути великий приплив біженців», – заявив Даріуш Марчинський, директор департаменту МВС із захисту цивільного населення та управління надзвичайними ситуаціями.

Цього року Росія інтенсивно обстрілює енергетичну інфраструктуру України, що призводить до регулярних і тривалих відключень електроенергії як у помешканнях людей, так і на підприємствах. З березня українці змушені жити в умовах жорстких обмежень електроспоживання, іноді маючи світло лише кілька годин на добу.

Загалом від початку війни, за даними прикордонної служби, понад 18 мільйонів українців перетнули кордон Польщі. Трохи менше ніж 1 мільйон вирішили залишитися в країні, чимало з них знайшли роботу або відкрили власний бізнес.

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До слова, українці на зборі ягід в Польщі можуть працювати по 12 чи 14 годин на добу у важких умовах. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку.  Такими подробицями свого працевлаштування  в Польщі поділились українські заробітчани в одній із груп у соціальній мережі Facebook.

Як повідомлялося, з початком війни до Чеської Республіки масово виїхали українці з різних регіонів держави. Загалом Чехія займає у світі третю сходинку за кількість українських біженців. Наразі там проживає щонайменше 362 тис. громадян України.  Як пише видання Сikave, особливо багато у країні людей із Закарпаття. 

Теги: росія Польща бізнес українці кордон населення біженці

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