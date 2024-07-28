У п’ятницю у Варшаві сталося масове отруєння хлорованою водою

У варшавському басейні «Полонез» стався інцидент з масовим отруєнням хлором, внаслідок якого постраждали десятки людей, включаючи дітей. Поліція затримала трьох працівників басейну для з'ясування обставин події. Про це інформує Польське радіо.

За попередніми даними, причиною отруєння могло стати або технічний збій системи хлорування, або людський фактор. Наразі басейн закритий, а результати аналізів води показали значне перевищення допустимих норм хлору.

Серед постраждалих від отруєння хлором у варшавському басейні були діти. На ранок суботи четверо з них залишалися під наглядом лікарів. Поліція затримала трьох працівників басейну, але не розголошує деталей розслідування.

Директор басейну «Полонез» Яцек Пазук припускає дві можливі причини інциденту: несправність системи хлорування або людську помилку. Попередні аналізи води підтвердили значне перевищення допустимих норм хлору. Басейн тимчасово закритий.



Постраждалі були доставлені до лікарень для обстеження, деякі вже виписані. Стан чотирьох дітей, які залишаються під наглядом лікарів, оцінюється як стабільний.

Поліція продовжує розслідування, всі зібрані матеріали будуть передані до прокуратури.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки не хочуть ескалації війни, тому проти того, аби Польща збивала російські ракети над Україною.