Голова НКРЕКП пояснив, що відлякує інвесторів від української енергетики

Тарасюк наголосив, що проблему боргів на балансуючому ринку треба вирішити протягом декількох місяців

Вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку електроенергії дозволить зробити більш привабливими інвестиції в енергетику. Про це в інтерв’ю заявив голова Національної комісії з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк.

«У нас є системна проблема повʼязана з неплатниками. Найбільші неплатники це: державні вугільні шахти, харківський водоканал та метрополітен, деякі інші. Чому це проблема, бо ці споживачі – це попит, який мав би бути на РДН, а його там немає. Хронічні неплатники випадають на балансуючий ринок, де формально купують електрику набагато дорожче, але не розраховуються», – сказав він.

Тарасюк наголосив, що у кращому випадку проблему боргів на балансуючому ринку треба вирішити протягом декількох місяців, а не років чи десятиріч.

Зокрема він вважає, що першим кроком має бути рішення уряду щодо затвердження переліку споживачів, яких не можна відключати, але з яких автоматично буде списуватись платня за електрику. Це, наприклад, будуть водоканали та державні шахти.

Очільник НКРЕКП пояснив, що таким чином зупиниться зростання боргу.

«Далі «Укренерго» за грантові чи кредитні кошти погасить борг на балансуючому ринку. На цьому ми закриємо багаторічну проблему боргів на ринку. Це одразу зробить інвестиції в українську енергетику суттєво привабливішими, адже зараз інвесторів у генерацію зупиняє в тому числі те, що вони отримають плату за свою електрику на балансуючому ринку більш ніж через рік», – підсумував він.

Раніше голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявляв, що проблема недосконалого механізму фінансування тарифу на електроенергію для населення та борги на балансуючому ринку потребують вирішення.