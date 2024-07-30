Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Голова НКРЕКП пояснив, що відлякує інвесторів від української енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Голова НКРЕКП пояснив, що відлякує інвесторів від української енергетики
Вершим кроком має бути рішення уряду щодо затвердження переліку споживачів, яких не можна відключати, вважає експерт
фото: depositphotos.com

Тарасюк наголосив, що проблему боргів на балансуючому ринку треба вирішити протягом декількох місяців

Вирішення проблеми боргів на балансуючому ринку електроенергії дозволить зробити більш привабливими інвестиції в енергетику. Про це в інтерв’ю заявив голова Національної комісії з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк. 

«У нас є системна проблема повʼязана з неплатниками. Найбільші неплатники це: державні вугільні шахти, харківський водоканал та метрополітен, деякі інші. Чому це проблема, бо ці споживачі – це попит, який мав би бути на РДН, а його там немає. Хронічні неплатники випадають на балансуючий ринок, де формально купують електрику набагато дорожче, але не розраховуються», – сказав він.

Тарасюк наголосив, що у кращому випадку проблему боргів на балансуючому ринку треба вирішити протягом декількох місяців, а не років чи десятиріч.

Зокрема він вважає, що першим кроком має бути рішення уряду щодо затвердження переліку споживачів, яких не можна відключати, але з яких автоматично буде списуватись платня за електрику. Це, наприклад, будуть водоканали та державні шахти.

Очільник НКРЕКП пояснив, що таким чином зупиниться зростання боргу.

«Далі «Укренерго» за грантові чи кредитні кошти погасить борг на балансуючому ринку. На цьому ми закриємо багаторічну проблему боргів на ринку. Це одразу зробить інвестиції в українську енергетику суттєво привабливішими, адже зараз інвесторів у генерацію зупиняє в тому числі те, що вони отримають плату за свою електрику на балансуючому ринку більш ніж через рік», – підсумував він.

Раніше голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявляв, що проблема недосконалого механізму фінансування тарифу на електроенергію для населення та борги на балансуючому ринку потребують вирішення.

Читайте також: Транзит російського газу – стоп! Що буде з українською трубою?
Теги: НКРЕКП інвестиції фінансування Укренерго Україна енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Наразі Україна вже стала своєрідним хабом координації зусиль поневолених Росією народів»
Коли ми побачимо світ без поневолених народів?
20 липня, 21:56
Ніяких справжніх перемовни між Україною та РФ до суттєвих змін на фронті чи до виборів в США не буде
Переговори будуть вже скоро? Ні, і ось чому
7 липня, 17:00
Виробники не поспішають переходити на випікання хліба з цільнозернового борошна
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
4 липня, 09:47
Олексій Неїжпапа розповів, як російські окупанти підводили кораблі десанту майже до узбережжя
Командувач ВМС розповів, чому росіяни не висадили десант на Одещині
6 липня, 15:19
Адміністрація США переконана, що поїздка Орбана до РФ не зробить нічого, щоб покласти край війні в Україні
Білий дім прокоментував візит Орбана до Москви
6 липня, 10:07
Україна озброєна далекобійними ракетами американського виробництва, вона націлилася на Крим, який є критичною базою для Росії
Американські ракети завдають ударів по російських цілях в Криму
14 липня, 03:00
Інвестори чекають на збільшення шансів Трампа на виборах у США
Замах на Трампа вплинув на курс долара: чого ще чекають світові інвестори
15 липня, 09:50
Іван родом з Тернополя, наразі захищає Україну
Герой мему «побачим коли» служить у лавах ЗСУ: що відомо про чоловіка
25 липня, 17:48
У Франції відбулося відкриття Олімпійських ігор
Парад човнів на Сені: у Парижі триває церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024
26 липня, 23:29

Економіка

Голова НКРЕКП пояснив, що відлякує інвесторів від української енергетики
Голова НКРЕКП пояснив, що відлякує інвесторів від української енергетики
НАЗК розпочало перевірку декларації депутата Жупанина, який подорожував до Лондона
НАЗК розпочало перевірку декларації депутата Жупанина, який подорожував до Лондона
Високі тарифи «Укрзалізниці» руйнують автошляхи. Експерт пояснив, як це відбувається
Високі тарифи «Укрзалізниці» руйнують автошляхи. Експерт пояснив, як це відбувається
«Такого до війни не було». Частка жінок у персоналі найбільшого металургійного холдингу країни сягнула 30%
«Такого до війни не було». Частка жінок у персоналі найбільшого металургійного холдингу країни сягнула 30%
Купівля авто – не нагальна потреба: Марченко прокоментував податок на транспорт
Купівля авто – не нагальна потреба: Марченко прокоментував податок на транспорт
Пріцкер назвала п'ять основних компонентів для економічного відновлення України
Пріцкер назвала п'ять основних компонентів для економічного відновлення України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільно знаменника не прийшли
28K
Повернення зі Швеції додому: українські біженці змінили свою думку
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
16K
Боротьба за мінеральні ресурси. Китай знайшов спосіб, як втерти носа США
9050
Колишній першій леді Франції загрожує 20 років в'язниці: у чому її звинувачують
8010
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Сьогодні, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
Вчора, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
28 липня, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
28 липня, 05:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua