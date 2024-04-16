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США та Канада ввели нові санкції проти Білорусі: список

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США та Канада ввели нові санкції проти Білорусі: список
Рішення про санкції щодо білоруських компаній є результатом скоординованих дій з Міністерством юстиції США та Федеральним бюро розслідувань
колаж: armyinform.com.ua

Запроваджено санкції щодо п'яти юридичних і п'ять фізичних осіб, що беруть участь у глобальній мережі торгівлі зброєю

Сполучені Штати та Канада оголосили про нові санкції проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, причетних до підтримання режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США визначило 12 юридичних та 10 фізичних осіб. Серед них – білоруські державні підприємства, китайська компанія, яка допомагає режиму в Мінську закуповувати обладнання у США, та п’ять її працівників.

Крім того, запроваджено санкції щодо п'яти юридичних і п'ять фізичних осіб, що беруть участь у глобальній мережі торгівлі зброєю і ведуть бізнес з визначеною США білоруською оборонною компанією.

Хто потрапив до списку санкцій:

ВАТ «Станкогомель» – машинобудівне державне підприємство, розташоване в Гомелі, Білорусь, що регулярно співпрацює з різними галузями білоруської та російської промисловості. У 2023 році «Станкогомель» підписав контракти з визначеними США російськими оборонними компаніями «Концерн Калашников» і «Алмаз-Антей» на надання матеріальної підтримки їхньої діяльності.

ВАТ «АГАТ-Системи управління» – керуюча компанія холдингу «Геоінформаційні системи управління» (АГАТ) – державне підприємство, що продає системи управління для Збройних сил Білорусі, промислові комп'ютери, системи навігації та відеоспостереження.

Це одне з найбільших підприємств Державного управління військової промисловості Республіки Білорусь. 24 лютого 2022 року, відповідно до указу президента США №14038, OFAC визначило підприємство як політичний підрозділ, агентство або інструмент уряду Білорусі. У 2022 році підприємство мало операційний дохід у розмірі $40 млн.

«АГАТ» має ліцензію на здійснення зовнішньоторговельної діяльності щодо спеціальних товарів, володіє патентами в Білорусі, Російській Федерації та Євразійській патентній організації. Внесене до Списку юридичних осіб Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США і було включене до нього також Канадою за серйозне порушення міжнародного миру та безпеки.

Як зазначається, що «АГАТ» є керуючою компанією для чотирьох інших підприємств, розташованих у Білорусі, які також включені до списку OFAC: АТ «Науково-дослідний інститут електронних обчислювальних машин» (НДІЕОМ), АТ «Техніка зв'язку», АТ «АГАТ-Система» і ТОВ «ІнноТех Солюшнс».

АТ «НДІЕОМ» є розробником та виробником комп'ютерної техніки подвійного призначення і спеціалізується на модернізації та ремонті систем озброєння, військової та спеціальної техніки. У співпраці з SAMI та підприємствами-партнерами в Росії, АТ «НДІЕОМ» займається радіотехнічними засобами протиповітряної оборони, зенітними ракетними комплексами, мобільними системами електромагнітної боротьби, розвідки управління, системами радіоперешкод.

АТ «Техніка зв'язку» спеціалізується на виробництві сучасного обладнання радіозв'язку та телекомунікацій, зокрема продукції для силових структур, а також приймально-передавальних радіостанцій для цивільного та військового використання.

ВАТ «АГАТ-Система» є провідною організацією зі створення та розвитку засобів спеціального радіозв'язку та дротового зв'язку на білоруському ринку. ВАТ «АГАТ-Система» включено до Списку підприємств Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, а також внесене до нього Канадою за серйозне порушення правил міжнародної торгівлі.

ТОВ «ІнноТех Солюшнс» – компанія-розробник програмного забезпечення, що має спеціальний дозвіл Уряду України на технічний та/або криптографічний захист інформації, а також на проектування, створення й аудит систем захисту інформації об'єктів критичної інформатизації. Операційний дохід ТОВ «ІнноТех Солюшнс» у 2022 році склав $6,51 млн.

OFAC вносить усі ці чотири підприємства до списку осіб, які перебувають у власності або під контролем, або діяли чи мали намір діяти в інтересах, чи від імені, прямо чи опосередковано, компанії «АГАТ» – особи, майно та інтереси якої заблоковані згідно з указом президента США № 14038.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС продовжила ще на рік, до 28 лютого 2025 року, обмежувальні заходи, пов'язані з внутрішніми репресіями в Білорусі та підтримкою режимом у Мінську війни РФ проти України. 

Теги: Канада США Білорусь санкції

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